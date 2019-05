Cultura e spettacolo



Laboratorio Orchestrale Lucchese “Fratel Arturo Paoli” a Lucca Classica Music Festival 2019

venerdì, 3 maggio 2019, 19:14

Il Laboratorio Orchestrale Lucchese, promosso da Tempo di Musica, Ufficio Pastorale Caritas Diocesana e Comune di Lucca, insieme a molte altre realtà del territorio, è basato su quello realizzato già a partire dalla metà degli anni ‘70 in Venezuela da José Antonio Abreu e che ha dato vita a “El Sistema”, oltre 125 orchestre e cori nel mondo, 30 orchestre sinfoniche, oltre 350.000 studenti, i cui giovani musicisti provengono in gran parte da situazioni economiche e sociali disagiate e dalla realtà dei barrios e della strada.

Il “Laboratorio Orchestrale Lucchese” è stato intestato ad Arturo Paoli, nostro illustre concittadino scomparso da alcuni anni che tanto ha fatto nella sua vita per aiutare gli ultimi e gli indifesi.

L’orchestra, che attualmente conta più di 100 elementi, è aperta a tutti i bambini/ragazzi dai 4 ai 16 anni che ne facciano richiesta, di qualsiasi nazionalità ed estrazione sociale, con precedenza (fino ai 2/3) ai bambini che non avrebbero possibilità di ricevere una formazione musicale alternativa. A tutti loro è affidato in comodato d'uso gratuito uno strumento musicale e vengono avviati all'apprendimento musicale in piccoli gruppi di fiati, archi, pianoforte, arpa, chitarra e percussioni.

Dopo la partecipazione alle ultime due edizioni di Lucca Classica Music Festival con la rappresentazione di “Pinocchio, una favola in musica” e “Il Piccolo Principe” anche quest’anno accoglie con entusiasmo l’invito di AML proponendo una performance tesa a far conoscere e sperimentare al pubblico il metodo di apprendimento della musica proposto dal maestro José Abreu.

Si inizia con una “conversazione” tra esponenti del tessuto culturale musicale cittadino e la prof.ssa Maria Majno, vice presidente di Sistema Europe che, assieme al M° Claudio Abbado ha avviato “El Sistema” in Italia. Si prosegue con la performance dei bambini dell’orchestra che proporranno dei brani originali composti da Claudio e Tommaso Valenti. E, per finire, tutti i bambini e i ragazzi presenti saranno invitati a provare l’emozione di suonare con una vera orchestra!

L'appuntamento è presso il salone dell'Arcivescovato in Piazzale Arrigoni 2 alle ore 11.

