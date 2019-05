Cultura e spettacolo



L'artista dipingerà dal vivo all'inaugurazione di venerdì della mostra di "Moneyless" sulla Street Art

giovedì, 2 maggio 2019, 15:24

Sarà una vera festa l'inaugurazione della mostra "Moneyless - L'alchimista geometrico dell'arte urbana" venerdì 3 maggio alle ore 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca,accompagnata dal dj-set di DJ P. Flex e dalla performance in diretta dello stesso artista che completerà alcune opere.

Moneyless, al secolo Teo Pirisi, è oggi universalmente riconosciuto come uno dei pionieri del muralismo astrattista in Italia e uno dei pochi ad averlo traghettato dai muri urbani ai musei. Per la prima volta la sua arte viene esposta nella sua città in una mostra curata da Gian Guido Maria Grassi, grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e alla Fondazione Lucca Sviluppo, che hanno organizzato l'evento in collaborazione con l'associazione Start-Open your eyes e il patrocinio del Comune di Lucca.

Domenica 5 maggio, alle ore 17, si potrà poi partecipare alla prima visita guidata (le altre saranno sabato 11 e sabato 18 maggio) per informazioni, richieste e prenotazioni (anche per gruppi e scuole) scrivere a start.oye2017@gmail.com, o segreteria@fondazionebmlucca.it

L'esposizione proseguirà fino al 9 giugno 2019 (con ingresso libero, dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30), presentando oltre 100 "pezzi", molti provenienti da collezioni private.