Cultura e spettacolo



Le opere di Dov Ber Marchette a Villa Bottini: domenica 12 maggio il vernissage della mostra “Concept Contest Content”

venerdì, 10 maggio 2019, 16:18

Cinque sono i colori che l'artista statunitense Dov Ber Marchette utilizza prevalentemente nelle sue opere: blu, giallo, marrone, verde e bianco. I colori possono essere intensi o tenui ma sempre dominanti. Il colore diventa simbolo della vitalità e assume valenze simboliche. Attraverso i colori, ora intensi con ampie campiture, ora più tenui con giochi di tonalità, Dov Ber Marchette esprime le sue emozioni.

Ora le sue opere approdano a Lucca, a Villa Bottini, con una mostra dal titolo “Concept Contest Content” curata da Gabriella Diddi e Francesco Sorbi : domenica 12 maggio alle 18 l'artista sarà presente per il vernissage.

“….Ho stabilito alcuni vincoli per il mio lavoro, tra cui l’utilizzo di cinque colori, così come lavorare con certi numeri e griglie – descrive così Marchette il proprio processo artistico – . Comincio ogni singolo pezzo con la creazione di un nuovo contesto, ad esempio con la costruzione di una struttura in legno che poi diventerà l’arena per la libera espressione creativa. Una volta che il contesto è impostato l’oggetto assume la sua forma”.

Nelle sue opere anche il segno, i punti e le linee hanno la stessa valenza del colore. Le linee sono ora morbidi giochi di pennello, griglie e reticoli, ora ritmi sinuosi, carichi di movimento. Alcune linee ne richiamano altre in un gioco di equilibri che potrebbe continuare senza interruzione, altre assumono forme definite o non definite, quasi fossero fantasie, sogni o visioni.

La mostra di Villa Bottini, patrocinata dal Comune di Lucca, resterà aperta fino al 26 maggio tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica anche al mattino, dalle 10 alle 19.