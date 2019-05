Cultura e spettacolo



Liceo Machiavelli, eccellenti prestazioni al Certamen in Ponticulo Herae

domenica, 26 maggio 2019, 10:21

Risultato grandioso per il liceo classico Machiavelli di Lucca al Certamen in Ponticulo Herae, la ormai storica gara di traduzione dal latino organizzata dalla Delegazione di Pontedera dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, giunta quest'anno alla 37sima edizione. La gara, che ha visto la partecipazione dei licei classici, scientifici, linguistici e delle scienze umane di tutta la Toscana, per un totale di circa 250 partecipanti, prevedeva per il classico due sezioni, una riservata aglistudenti dell'ultimo anno, il Certamen Coronarium, e una agli studenti del secondo anno, come da tradizione.



Gli studenti dell'ultimo anno si sono cimentati in una prova conforme al modello del nuovo esame di maturità: un brano di latino, nel caso specifico un passo della Consolatio ad Polybium di Seneca, da confrontare con un passotematicamente affine di autore greco, tratto dalla Consolatio ad Apollonium di Plutarco. Agli studenti del secondo anno è stato invece proposto un brano, da tradurre e commentare, dello storico Velleio Patercolo, interessante per gli spunti di riflessione sui valori dell'humanitas incarnati da alcune importanti figure storiche. La cerimonia di premiazione si è svolta nella bella cornice dell'Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, gremita di studenti,professori e familiari, tutti molto emozionati.



Gli studenti del Machiavelli si sono fatti onore in entrambe le sezioni: Gabriele Giannecchini della classe 5B ha vinto il primo premio del Coronarium (ex aequo con uno studente del liceo Repetti di Carrara), ed è per lui solo l'ultimo di una serie di straordinari successi, dopo la vittoria del Certamen Florentinum lo scorso anno e l'eccellente nono posto al Certamen Ciceronianum internazionaledi Arpino. Ma anche gli studenti più piccoli si sono fatti valere: un onorevole quinto posto a Valerio Migali e lo straordinario e meritatissimo primo premio per Irene Decorte, entrambi della classe 2 B.



"A riprova del fatto - commentano dal liceo Machiavelli con una nota - che la scuola non la fanno le mura, qualche volta un po' scalcinate e bisognose di "fin troppo discussi" interventi di restauro, ma la qualità dei nostri studenti e del lavoro dei nostri insegnanti; e che la cultura classica è più che mai vitale e capace di mobilitare le nostre risorse migliori".