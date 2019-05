Cultura e spettacolo



Liceo Vallisneri, progetto PEG Parlamento Europeo Giovani

venerdì, 3 maggio 2019, 14:15

Grande successo della delegazione del Vallisneri alla Selezione Nazionale di Trieste 2019 del Parlamento Europeo Giovani!

Il gruppo di studenti partecipanti al progetto PEG Vallisneri è stato impegnato alla Selezione Nazionale Trieste 2019 dal 12 al 16 aprile con risultati brillanti.

Gli alunni sono stati accompagnati dalla prof.ssa Sonia Dini, che li ha preparati nella ricerca sugli argomenti proposti, qui di seguito elencati:



Gaia Aliberti 3LD – Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), proposta di legge sulla difesa dei diritti dei cittadini dalle compagnie che si servono dei social media per manipolare e influenzare le popolazioni.

Francesco Greco 3LD - Committe on Human Rights (DROI): proposta di una legge su come l'Unione Europea dovrebbe gestire i flussi migratori per garantire il diritto di asilo e allo stesso tempo assicurare la sicurezza all'interno dell'Unione.

Andrea Unti 3LD - Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON): alla luce delle crescenti tensioni fra USA e Cina, proposta su come l'Unione Europea dovrebbe accordarsi con organizzazioni internazionali per sviluppare e garantire il free trade.

Pablo Johnson 3SA - Committee on Foreign Affairs (AFET): propone strategie per come l'Unione Europea può avere un ruolo in una eventuale pacifica risoluzione del difficile conflitto israelo-palestinese

Matteo Severi 3B - Committe on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI): proposta su quali azioni l'Unione Europea dovrebbe adottare per garantire un impegno di tutti gli Stati Membri nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Francesca La Motta 4C - Committee on Transport and Tourism (TRAN)- proposta su quali misure dovrebbe prendere l'Unione Europea riguardo alla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta, iniziativa lanciata dalla Cina, e per la quale l'Unione non ha ancora elaborato una politica comune.

Ben tre alunni su sei si sono distinti ed hanno ricevuto inviti a eventi internazionali dell'European Youth Parliament:

· Matteo Severi , classe 3B Liceo Scientifico, ha ottenuto il primo premio: parteciperà a Homburg 2019, alla 91st International Session of the European Youth Parliament;

· Gaia Aliberti, classe 3LD Liceo Linguistico, ha conquistato il secondo premio: parteciperà a Dajt 2019, al 7th International Forum di EYP Albania;

· Andrea Unti, classe 3LD Liceo Linguistico, ha conseguito il secondo premio: parteciperà a Styria 2019 , alla First Cultural Forum of EYP Austria.