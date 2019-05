Cultura e spettacolo



Lucca Art Fair, domenica all'insegna dell'arte

domenica, 19 maggio 2019, 09:52

Domenica all'insegna dell'arte con Lucca Art Fair. Oggi (domenica 19 maggio, dalle ore 11 alle 20) infatti è l'ultimo giorno per visitare la fiera d'arte moderna e contemporanea in scena al Polo Fiere di Lucca.

Molti gli appuntamenti inseriti nell'ambito fieristico. Alle ore 11.30 si svolgeranno le visite guidate gratuite(prenotazione obbligatoria scrivendo a info@luccaartfair.it o direttamente al desk) tra gli stand degli espositori, volte ad avvicinare il grande pubblico al mondo del collezionismo d'arte. Dalle ore 15.30 in poi andranno in scena i talk Arte e Azienda: L'esperienza di Viero paints con Barbara Pezzini e Fabrizio Da Prato; Vissi d'Arte: 30 minuti con l'artistaNavid Azimi Sajadi (ore 16.30) e Vissi d'Arte: 30 minuti con Irene Guerrini, portavoce collettivo Canemorto (ore 17.00).

Sono quarantaquattro le realtà del contemporaneo presenti, suddivise in quattro sezioni principali: una Main Sectionpropone una felice combinazione di opere del moderno, del periodo post bellico e del contemporaneo, una Temporary Art Zone (T.A.Z) è riservata per la prima volta quest'anno a progetti "solo show", Letture Critiche a cura di Francesca Baboni è costituita da gallerie che presentano artisti in dialogo tra loro mentre Art Tracker a cura di Gabriele Tosi è un progetto volto a valorizzare talenti under 35, esponendo lavori inediti e site specific degli artisti Stefano Bazzano, Francesco Levy, Paolo Peroni e Maddalena Tesser all'interno degli spazi della fiera ma anche nella suggestivaCasermetta San Frediano, situata sul camminamento delle mura di Lucca.

Tra le novità di quest'anno il Premio Viero per l'Arte Contemporanea, un nuovo riconoscimento promosso da Viero paints, brand internazionale di prodotti materici e vernicianti rivolti al mondo dell'architettura, del design e dell'arte, con sede a Porcari. Anche per domenica - dalle ore 11 alle 19 – è previsto un servizio bus navetta gratuito per collegare con cadenza di 20 minuti il Polo Fiere alla Stazione Centrale di Lucca e a Porta San Pietro. Per il programma dettagliato consultare il sito www.luccaartfair.it