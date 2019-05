Cultura e spettacolo



Lucca Art Fair, si alza il sipario sulla fiera d'arte moderna e contemporanea

martedì, 14 maggio 2019, 12:55

Lucca Art Fair, la fiera d'arte moderna e contemporanea giunta quest'anno alla quarta edizione, torna al Polo Fiere di Lucca da venerdì 17 maggio (inaugurazione, ore 17) a domenica 19.

A presentare le novità di quest'anno, l'assessore comunale alla cultura Stefano Ragghianti, Paolo Batoni, direttore di Lucca Art Fair ed Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea srl.

Confermato il format della kermesse fieristica che racchiude al suo interno quarantaquattro realtà del contemporaneo (di cuidue straniere) suddivise in quattro sezioni principali.

Una Main Section, che coinvolgerà ventotto gallerie consolidate nel panorama nazionale, proporrà una felice combinazione di opere del moderno, del periodo post bellico e del contemporaneo. Solo per fare qualche esempio, saranno presenti opere di Giorgio de Chirico, Marc Chagall, Keith Haring, Lucio Fontana, Piero Manzoni.

Per la prima volta quest'anno La Temporary Art Zone (T.A.Z) sarà riservata a progetti "solo show". Tra questi, da segnalare "Il giardino di Pia Pera", un progetto fotografico realizzato da Maria Cristina Vimercati (già presentato nel 2016 ai Frigoriferi Milanesi) al quale partecipò la scrittrice, saggista e traduttrice lucchese Pia Pera.

Con Letture Critiche a cura di Francesca Baboni, le gallerie presenteranno due artisti in dialogo tra loro potenziando la sperimentazione artistica e curatoriale.

Infine, Art Tracker a cura di Gabriele Tosi valorizzerà talenti under 35 esponendo lavori inediti e site specific degli artistiStefano Bazzano, Francesco Levy, Paolo Peroni e Maddalena Tesser non solo all'interno degli spazi della fiera ma anche nella suggestiva Casermetta San Frediano, situata sul camminamento delle mura di Lucca.

Proprio alla Casermetta San Frediano giovedì 16 maggio, ore 18, sarà inaugurato il primo capitolo del progetto Art Tracker che, intitolato "Turmoil", si configurerà come una sorta di anteprima energetica della fiera, mentre il secondo capitolo ("The Tent") si svolgerà direttamente a Lucca Art Fair a partire da venerdì pomeriggio.

Per il secondo anno consecutivo va poi in scena "Vissi D'Arte", in programma sabato e domenica pomeriggio: attraverso una serie di dialoghi con direttori di musei, artisti, curatori, manager ed esponenti di archivi d'artista, il format delineerà una visione multipla e incrociata sul sistema dell'arte, costruita sulla base di diverse esperienze e visioni.

Tra le proposte collaterali sabato e domenica mattina, ore 11.30, si svolgeranno come di consuetudine le visite guidate gratuite(prenotazione obbligatoria scrivendo a info@luccaartfair.it) tra gli stand degli espositori, volte ad avvicinare il grande pubblico al mondo del collezionismo d'arte.

Tra le novità anche il Premio Viero per l'Arte Contemporanea, un nuovo riconoscimento promosso da Viero paints, brand internazionale di prodotti materici e vernicianti rivolti al mondo dell'architettura, del design e dell'arte, con sede a Porcari (Lucca). Sabato e domenica - dalle ore 11 alle 19 – sarà, infine, attivo il servizio bus navetta gratuito per collegare con cadenza di 20 minuti il Polo Fiere alla Stazione Centrale di Lucca e a Porta San Pietro. Per il programma dettagliato consultare il sitowww.luccaartfair.it

Elenco delle realtà del contemporaneo presenti a Lucca Art Fair 2019

MAIN SECTION: aA29 Project Room - Caserta / Reggio Emilia / Milano; AD'OPERA – Firenze; Andrea Ingenito | Contemporary Art - Milano / Napoli; Antigallery - Mestre, Venezia; Armanda Gori Casa d'Arte – Prato; Arkivio Gallery - Fossano, Cuneo; Arte CE. CO. - Milano; Arte Giò Art - Lucca; BAM Barozzi Art Management - Pisa; C23homegallery - Lucca; Casati Arte Contemporanea - Muggiò, Monza/Brianza; CELLAtemporaryspace - Santa Margherita Ligure, Genova; Daliano Ribani Arte & Aste – Carrara; EVA gallery - Mosca, Russia; Galleria Alessia Formaggio - Vigevano, Pavia; Galleria d'Arte La Piazzetta – Udine; Galleria Delle Visioni – Piacenza; Galleria Federica Ghizzoni – Milano; GALLERIA93ARTECONTEMPORANEA – Prato; Gian Marco Casini Gallery – Livorno; LDXArtodrome gallery - Berlin / Malta / Hong Kong; Malinpensa Galleria d'Arte by La Telaccia – Torino; Mangano Arte – Cremona; Marco Antonio Patrizio Gallery – Padova;

PoliArt Contemporary –Milano; Vannucchi Arte – Prato; Vinci Arte – Padova; VIOL@RTE by Emozioni d'arte - Legnano, Milano/ Galliate, Novara.

LETTURE CRITICHE: Archway Project, con Navid Azimi Sajadi e Baris Saribas - Istanbul, Turchia / Roma; Galleria Giovanni Bonelli – Milano con Angelo Filomeno e Bertozzi&Casoni; Me Vannucci con Giuliano Tomaino e Gianni Ruffi; Rizomi – Parma conAndrea Saltini e Canemorto.

TEMPORARY ART ZONE - Solo Show: Fernanda Mancini - Roma / Berlino; Mariacristina Vimercati – Milano; Marina Bonatti – Parma; Mauro Molinari - Velletri, Roma

Tiziano Rossano Mainieri – Bologna; Uovo alla Pop - Livorno

EDITORIA: Combat Art Review – Livorno; Viero / Viero per l'Arte - Porcari, Lucca

ART TRACKER: Capitolo 1 "Turmoil" alla Casermetta San Frediano di Lucca (opening giovedì 16 maggio, ore 18), Capitolo 2 "The Tent" in fiera (da venerdì 17 maggio). Progetti site specific di: Stefano Bazzano (Vibo Valentia, 1990), Franceso Levy (Livorno, 1990), Paolo Peroni (Cuggiono - Milano, 1984) e Maddalena Tesser (Vittorio Veneto – Treviso,1992).

Scheda tecnica Lucca Art Fair 2019:

Dove

Lucca, Polo Fiere, via della Chiesa XXXII, trav I, 237



Quando

Venerdì 17 maggio 17,00 - 20,00

Sabato 18 maggio 11,00 - 20,00

Domenica 19 maggio 11,00 - 20,00

Ingresso

Biglietto giornaliero venerdì 17 maggio: € 5,00

Biglietto giornaliero sabato 18 e domenica 19 maggio: € 10,00

Ridotto giornaliero sabato 18 e domenica 19 maggio: € 8,00*

Ingresso ridotto giornaliero per gruppi (minimo 10 persone), disabili, invalidi e over 65.

Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni compresi accompagnati da adulti.

Ridotto easy € 5,00 studenti muniti di tesserino o libretto identificativo

Convenzioni varie: Carta Più e Multipiù – Feltrinelli – Confindustria Toscana Nord – Teatro del Giglio, Lucca - Museo della follia, Lucca – Fondazione Ragghianti, Lucca

Parcheggio

Parcheggio gratuito e coperto antistante l'ingresso.

Bus navetta gratuito

Sabato e domenica, dalle ore 11 alle ore 19. Andata e ritorno ogni 20 minuti con seguenti fermate: Stazione Centrale di Lucca, Porta San Pietro, Polo Fiere.