Cultura e spettacolo



Lucca Comics & Games si presenta al Salone del Libro di Torino

sabato, 4 maggio 2019, 09:24

Lucca Comics & Games, il più avanzato esempio di festival crossmediale in Europa si fa portabandiera del mondo del fumetto e del gioco e torna al Salone del Libro di Torino nelle vesti di Partner Culturale.

Frutto di questa collaborazione, l’area Read’n’Play: uno spazio di 400 mq dedicato a giochi da tavolo e fumetti, con le migliori etichette del mercato. In quest’area sarà possibile giocare ai giochi finalisti del Gioco dell'Anno 2018 e al vincitore del Gioco di Ruolo dell'Anno: Azul, Flamme Rouge, Kanagawa, Dragon Castle, When I Dream, Lovecraftesque.

Non poteva esserci sede migliore di questa per il lancio della nuova edizione della kermesse lucchese, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre e che nel 2019 arriverà al suo 53° anno.

Il Salone sarà infatti anche quest’anno lo scenario per lo svelamento del poster, per l’annuncio del tema 2019 e dei primi ospiti, elementi traino di un appuntamento che ha fatto dell’inclusione dei media e della partecipazione attiva del pubblico i propri cardini.

Lucca Comics & Games proporrà inoltre un ricco programma di incontri, laboratori, dibattiti e performance, presso le sale del Lingotto ma anche allo stand (Padiglione 1 / B50-C51). Tutti gli eventi sono realizzati ad hoc nel pieno rispetto dell’identità culturale che lega le due manifestazioni.

Tra le personalità di spicco presenti: Christian Cantamessa, lead designer and writer di Red Dead Redemption 1, videogioco action-adventure di grande successo e il direttore editoriale di Bonelli Michele Masiero che insieme al presidente del Museo del Cinema di Torino Sergio Toffetti e al direttore di Lucca C&G, Emanuele Vietina dialogheranno di western, cinema e vidogiochi; il matematico Piergiorgio Odifreddi, protagonista con Ennio Bilancini (IMT Alti studi di Lucca) di un incontro dedicato alle potenzialità del “gioco” come strumento di apprendimento, lente per interpretare la realtà e laboratorio per verificare le teorie. Tra i laboratori per bambini Blue Tube: chi porta l’acqua a casa? e lo spettacolo per famiglie La Storia Continua, liberamente tratto dal capolavoro di Michael Ende. Sul tema dell’immortalità, tra i percorsi del Salone, la tavola rotonda Highlander.

Infine, presso lo stand di Lucca Comics & Games, grazie al supporto tecnico di AK Informatica, sarà possibile sperimentare la realtà aumentata con l’esperienza delle interviste a due artisti di fama internazionale: Paul Bonner, famoso illustratore fantasy e Jerome Moreau, uno dei più rinomati fumettisti d’oltralpe. La video intervista farà entrare lo spettatore nello studio e nella vita lavorativa dei due artisti a 360°, letteralmente.

Tutti gli eventi saranno disponibili anche in live streaming sul canale twitch LuccaC&G. Riparte infatti da Torino la collaborazione con la piattaforma leader per l'intrattenimento multiplayer, una vera e propria community di riferimento per un live unico creato dall'interazione condivisa di milioni di utenti. Il live sarà affidato agli streamer Twitch Ckibe, Kenobisboch, e Kafkanya.

A seguire tutti gli appuntamenti targati Lucca Comics & Games

Incontri Lucca Comics & Games c/o Sale del Lingotto

Venerdì 10 maggio - 11.30 / Sala bronzo

Lucca Comics & Games 2019: anteprima per la stampa e per il pubblico

All’insegna dei suoi 5 valori, il più grande community event europeo presenta in conferenza stampa live in Italia e nel mondo con Twitch, le anticipazioni della prossima edizione.

Sabato 11 maggio - 10.30 / Arena Bookstock

La Storia Continua: spettacolo gioco liberamente ispirato a “La Storia Infinita” di M. Ende

Un progetto di Coquelìcot Teatro nato in collaborazione con Lucca Comics & Games; scritto da Laerte Neri e Paolo Simonelli, con Paolo Simonelli, Laerte Neri e Marica Bonelli, scene e costumi Labart.

Età consigliata: dai 5 anni e famiglie. Durata: 40 minuti.



Sabato 11 maggio - 13.30 / Sala Atlantide

Una lente per interpretare la realtà, un laboratorio per verificare le teorie

Con Ennio Bilancini (IMT Alti studi di Lucca), Piergiorgio Odifreddi (matematico e accademico), Emanuele Vietina (Lucca Comics & Games).



Sabato 11 - 15.30 / Arena Bookstock

La via italiana al western, da “Tex” a “Red Dead Redemption”

Christian Cantamessa (Lead designer and writer “Red Dead Redemption 1”) dialoga con Michele Masiero (Direttore Editoriale, Sergio Bonelli editore), Emanuele Vietina (Direttore Generale di Lucca Comics & Games).



Sabato 11 maggio - 19.30 / Sala Rossa

Highlander: racconti sull'immortalità

Dibattito con Roberto Arduini, Giovanni Arduino, Jacopo Costa Buranelli, Fabio Chiusi, Mark 'O Connell, Vanni Santoni, Claudio Antonio Testi.

Doppiaggio in diretta di Flavio Aquilone (voce di Light Yagami, Death Note), Renato Novara (voce di Edward Elric, Full Metal Alchemist), Edoardo Stoppacciaro (interpretazione del monologo finale di Blade Runner).

Conducono: Giorgio Gianotto e Loredana Lipperini.

In collaborazione con Lucca Comics & Games.



Domenica 12 maggio - 13.30 / Arena Bookstock

Licia Troisi e Arianna Rea: Monster Allergy, la sfida!

Arbitra il match Jacopo Moretti (Lucca Comics & Games).

Evento a cura di Tunué in collaborazione con Lucca Comics & Games.

LABORATORIO

Giovedì 9 maggio 10.30 e venerdì 10, sabato 11, lunedì 13 alle 14.45 / Laboratorio Gotham

Blue Tube: chi porta l’acqua a casa?

Un gioco da tavolo educativo ideato dall'editore Red Glove in collaborazione con Lucca Crea. Scopo del gioco è la costruzione di una città efficiente dal punto di vista idrico.

Età consigliata: 8-11 anni. Durata: 45 minuti.

PROGRAMMA STAND LUCCA COMICS & GAMES

Giovedì 9 maggio

16.00 - Notre Dame: il videogioco a servizio dell'arte

Venerdì 10 maggio

14.15 - Autore del poster live on Twitch

Intervista all’autore del poster di Lucca Comics & Games 2019

15.00 -Dimitri Galli Rohl live on Twitch

Intervista a Dimitri Galli Rohl, attore, sceneggiatore e scrittore, con il suo ultimo libro "Kappa O".

17.00 - Stato dell'arte del libro game Made in Italy

Alla scoperta dei nuovi grandi autori italiani, insieme a Mauro Longo, Dimitri Galli Rohl e Daniele Daccò.

Sabato 11 maggio

11.30 - La Ruota del Tempo

Live performance di Paolo Barbieri, che illustrerà una delle più grandi saghe della fantasy contemporanea.

14.30 - Odifreddi e Bilancini live on Twitch

La matematica può essere divertente come un gioco da tavolo? Intervista Twitch al matematico Piergiorgio Odifreddi e ad Ennio Bilancini, vicedirettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca e fondatore del Game Science Center.

15.15 - A Caccia di Storie

Se di Pinocchio ce ne è uno solo, la vera sfida è trovare un nuovo Carlo Collodi! A Caccia di Storie, il concorso nato dalla collaborazione tra la Lucca Crea, Book on a Tree, Fondazione Nazionale Collodi e Battello a Vapore sta diventando un punto di riferimento fra gli aspiranti scrittori per ragazzi. Ne parliamo con lo scrittore e fondatore di Book on a Tree Pierdomenico Baccalario, l'editor Piemme Chiara Fiengo, il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina e la vincitrice della scorsa edizione, Carlotta Cubeddu che ha pubblicato recentemente il suo primo libro Perdenti con le ali.

17.15 - D&Dubber

Vuoi assistere alla lotta fra le voci di Draco Malfoy, Rubber, Palifico, e il Demogorgone? Ecco la sessione di Gioco di Ruolo più pazza di sempre! Il Master Nicola De Gobbis, fondatore di Need Games, guiderà un team di doppiatori italiani composto da Flavio Aquilone, Renato Novara, Edoardo Stoppacciaro e Cristina Poccardi nella più epica delle battaglie.

Domenica 12 maggio

10.30 - Vanni Santoni live on Twitch

Cosimo Lorenzo Pancini (studiokm0) intervista Vanni Santoni, scrittore, giornalista e autore.

11.30 - Talk to your character!

Talk to your character! Hai mai desiderato fare domande a Light Yagami (Death Note) o Edward Elric (Full Metal Alchemist)? Durante questa intervista streaming con i doppiatori Flavio Aquilone, Renato Novara ed Edoardo Stoppacciaro puoi intervenire in diretta.

12.45 - Christian Cantamessa live on Twitch

Intervista streaming al creativo che ha lavorato a Red Dead Redemption, Air e Grand Theft Auto San Andreas.

14.45 - Graphic Novel italiano: lo stato dell’arte

Come sta il fumetto italiano? Piuttosto bene, grazie. In occasione della presentazione del volume dedicato al Graphic Novel del nostro Paese, edito dall’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles nell’ambito della collana monografica Cartaditalia, ne discutono l’autore Giovanni Russo, il Direttore dell’Istituto Italiano Paolo Grossi e Tuono Pettinato, protagonista di una mostra che accompagna il libro in un tour europeo.

16.00 - Flamme Rounge - La Sfida

Il Gioco dell'Anno 2018 vi farà vivere tutta l'emozione del Giro D'Italia appena iniziato. Una avvincente gara ciclistica che simula, grazie al sistema di carte, l'agonismo del mondo a due ruote. Al tavolo Riccardo Gazzaniga, autore di "Abbiamo toccato le stelle" e Paolo Cupola, presidente di giuria del Gioco dell'Anno.

17.00 - Licia Troisi live on Twitch

Un faccia a faccia con la Regina del Fantasy Italiano. Seguici in diretta social e partecipa anche tu con tutte le domande che non hai mai osato chiedere!

17.30 - Arianna Rea live on Twitch

Dal filo di Arianna (Tunuè) alla rete dei social il passo è breve! Partecipa anche tu alla diretta social con Arianna Rea e trova risposta a tutte quelle domande che non hai mai osato chiedere!

Lunedì 13 maggio

11.00 - Barretta & Sepio live on Twitch

Quanti di voi vorrebbero essere i protagonisti delle loro storie preferite? Non siete i soli! Seguite l'intervista doppia agli autori di Daisy (Tunuè) Lorenza di Sepio e Marco Barretta ideatori della nuova graphic Novel dal fascino del Mago di Oz a Once Upon a Time.

Maggiori informazioni su www.luccacomicsandgames.com

SOCIAL: FB e IG @luccacomicsandgames; TW @LuccaCandG; Twitch LuccaC&G