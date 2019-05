Cultura e spettacolo



Lucca e il divertimento: una città sulla cresta dell'onda

venerdì, 24 maggio 2019, 17:48

Lucca è una città che, negli ultimi anni, ha registrato un incremento rispetto alle presenze turistiche, che risultano infatti, almeno stando ai dati raccolti e diffusi nell’anno 2018, in netta crescita rispetto al passato.

I dati turistici della città e anche della provincia di Lucca sono infatti recentemente stati presentati ufficialmente in conferenza stampa, e parlano di una tendenza incoraggiante e tutta al positivo.

Eccoli nello specifico:

Un aumento dei viaggiatori stranieri di oltre il 2,44 per cento (tra strutture le strutture alberghiere e le strutture extra-alberghiere)

Un calo dello 0,24 per cento delle presenze dei visitatori italiani in città

Un incremento, dall’anno 2017 al 2018, dello 0,32 per cento rispetto alla presenza turistica nelle svariate strutture ricettive, alberghiere e anche extra alberghiere

Le presenze (in termini di durata effettiva dei soggiorni) nel comune di Lucca sono cresciute nel 2018 dell'1,79 per cento, passando da 511 mila e oltre nel 2017 a più di 520 mila nel 2018, con un particolare riferimento positivo rispetto ai turisti ed ai visitatori stranieri.







Si tratta di numeri di certo positivi, anche se, comunque, da interpretare: in ogni caso il monitoraggio rispetto al flusso turistico è costantemente effettuato e pubblicato dalle istituzioni locali per tutti gli eventuali interessati ma, indipendentemente dalla consistenza delle cifre, si sente sempre più parlare di questa città, nei media - soprattutto nel web e in particolare nelle pagine dedicate agli eventi- ma anche tra la gente comune.

I motivi di questo successo crescente, indipendentemente dalle cifre, sono svariati, e sono anche frutto, probabilmente di una politica capace di promuovere le ricchezze, artistiche e paesaggistiche di un città che guarda però con coraggio all’innovazione e alla condivisione della cultura anche tra le giovani generazioni.

Se Lucca è infatti una città piena di storia, già ben visibile al primissimo impatto dalla sua possente e attrattiva cinta muraria risalente al XVI e XVII secolo, è pur vero che alcune specifiche manifestazioni ne hanno fatto una meta privilegiata , specialmente tra le giovani generazioni

Non può sfuggire l’esempio del Lucca Comics, importante e significativo emblema di una manifestazione ormai diventata un cult tra i vari appassionati del genere: dal cosplay alle canzoni dei cartoni animati, dal gioco da tavolo classico oppure vintage fino agli stand di oggettistica di tutti i i tipi, si tratta di un imperdibile evento autunnale per chi ama questo mondo.

E sono in molti gli appassionati di cartoni animati e di giochi da tavolo e di ruolo, anche online, visti soprattutto i siti dedicati, da quelli dei cosplayer famosi fino a quelli di cantanti come Cristina D’Avena, dai forum sui giochi e videogiochi fino alle recensioni che ci dicono qual è il miglior poker online.

Ma vediamo altre importanti manifestazioni del territorio, anche in vista della stagione che sta per arrivare.

Tanti nuovi eventi per una città tutta da scoprire

Oltre al Lucca Comics la città è attiva sul piano culturale e del divertimento, sia per i turisti italiani che per quelli stranieri, ogni anno con numerose nonché diversificate manifestazioni che spaziano attraverso tutti gli ambiti.

Una di queste qualifica Lucca come “Città della Musica”: infatti dal “Lucca Classica Music Festival”, fino ai “Giorni di Puccini”, arrivando infine alla musica jazz al femminile, grazie all’evento “Lucca Jazz Donna”. E si continua con il “Lucca Summer Festival” e con il “Settecento musicale lucchese”, a dimostrazione di una tradizione musicale che sposa l’innovazione con un territorio ricco di storia e di edifici adatti a far da cornice alle svariate manifestazioni.

Numerosi eventi culturali sono stati anche pensati per tutti gli amanti dell’arte, dalla Lucca Medievale nelle immagini di Giovanni Sercambi fino a “Dal sogno futurista al segno pubblicitario”, mostra dedicata a Fortunato Depero, uno dei firmatari dell’aeropittura, presso il Center of Contemporary Art fino al 24 agosto 2019.

Non mancano iniziative aperte a un pubblico di altro genere, come ad esempio “Francigena International Arts Festival”, con un’apertura verso la cultura nel rispetto delle tradizioni locali, e “Il Desco”, un evento di sapori e saperi lucchesi in programma per l’autunno nel territorio cittadino, all’insegna della tradizione enogastronomica di un territorio capace di unire bellezze artistiche, sapori, tradizione e innovazione, con uno sguardo al passato e uno sempre aperto al futuro.