Cultura e spettacolo



Lucca e le sue monete: sin dall’antichità una città da record

sabato, 4 maggio 2019, 08:55

di daniela nardi

Lucca è stata sin dall’antichità una città detentrice di numerosi primati. Questo in sintesi quanto è emerso durante la conferenza “Alle origini del Volto Santo di Lucca: la testimonianza delle monete”, tenuta dalla dottoressa Monica Baldassarri (direttrice del museo civico di Montopoli) e introdotta dalla professoressa Lucia Traviani, docente di numismatica medievale e moderna all’università di Milano tenutasi oggi tre maggio - giorno in cui il calendario liturgico celebra l’invenzione della santa croce di Cristo, ritrovata nel 326 328 da Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino - presso la sala conferenze del Palazzo Pretorio, organizzata dall’accademia lucchese di scienze, lettere e arti.

Le antiche monete coniate dalla Zecca di Lucca (una delle Zecche più longeve della storia, attiva dall’epoca longobarda fino a quella contemporanea) sono infatti importanti e note in tutto il mondo per alcune loro peculiarità.

Il Volto Santo è apparso sulle monete lucchesi agli inizi del tredicesimo secolo, in contemporanea alla coniazione del nuovo grosso d’argento e al lancio della nuova devozione della Veronica (l’immagine del Volto Santo) di Roma. Questo, secondo la dottoressa Baldassarri, proverebbe le aspirazioni politiche ed economiche della classe dirigente di Lucca e la capacità di proiezione della nostra città nei mercati esteri.

Il grosso di buon argento, emesso tra la fine del 12° e l’inizio del 13° secolo sotto Ottone IV (il cui nome infatti è impresso sul retro della moneta “Otto Rex”), probabilmente venne coniato proprio in occasione del passaggio del re da Lucca attorno al 1209, durante il viaggio per andare a farsi incoronare imperatore.

Le monete lucchesi del 1209-1210 sono state le prime monete iconografiche dell’Italia centrale e della Toscana a recare impressa l’immagine del Volto Santo, ancorché inizialmente diversa da quella del noto crocifisso ligneo custodito in cattedrale. Sino ad allora infatti i denari in lega d’argento non recavano immagini ma solo iscrizioni col nome dell’imperatore e la scritta LUCA (Lucca).

Il volto impresso sulle monete lucchesi è infatti di ispirazione acheropita (la vera immagine di Cristo realizzata da mano non umana), ma, come evidenziato dalla dottoressa Baldassarri, abbastanza diverso da quello della scultura lignea, soprattutto per il modellato della barba e dei capelli. La spiegazione potrebbe essere rinvenuta in diversi fattori, anche correlati tra loro. Si poteva trattare infatti di un’astrazione rispetto al vero modello anche attraverso l’uso di cartoni circolanti tra gli artisti. Oppure il volto delle monete lucchesi poteva ispirarsi a un Mandylion (telo con raffigurata l’immagine acheropita del volto di Gesù) o a un crocifisso più antichi, poi deterioratisi. Infine un’altra spiegazione potrebbe ravvedersi anche nella nuova devozione e nelle indulgenze per la Veronica, l’immagine di Cristo, così chiamata dai fedeli, istituita nel 1208 da papa Innocenzo III. Si tratta della prima indulgenza legata a un’immagine e la dottoressa Baldassarri ipotizza che si potesse trattare quindi di un’opportunità di “business”.

Nei 30 anni successivi cambia leggermente l’immagine del Volto Santo soprattutto con riferimento alla corona che diventa con un solo filo di perle e con tre fiori.

Le altre zecche toscane copiarono quella lucchese ed iniziarono a loro volta a coniare il grosso d’argento, ma con raffigurata l’immagine a mezzo busto dei titolari delle rispettive cattedrali, mai il Volto Santo, di cui nelle monete lucchesi di quel periodo è raffigurato proprio soltanto il viso, senza nemmeno il collo.

Altra grande innovazione monetaria della Zecca di Lucca del 1250: a Lucca viene emesso per la prima volta (pare ancor prima del fiorino fiorentino) il primo grosso d’oro, con rappresentato il Volto Santo di profilo.

Su queste monete il richiamo al Volto Santo ligneo è indiscusso, stante la marcata somiglianza tra le due immagini anche con riferimento agli elementi distintivi dei grossi d’argento del periodo precedente, in particolare l’attaccatura della barba e dei capelli.

La Zecca di Lucca passa quindi da un modello bidimensionale a uno tridimensionale di immagini impresse sulle monete.

Durante la conferenza sono emersi poi numerosi altri interessanti aspetti dell’importanza delle monete lucchesi, che, ad esempio, sono arrivate in gran quantità sino in Terrasanta con i crociati.

Un’altra questione che è stata dibattuta con molta attenzione è stata quella della possibile datazione effettiva del Volto Santo di Lucca, anche rispetto agli altri due crocefissi toscani famosi e molto simili tra loro, come quello di Santa Croce del Corvo a Bocca di Magra e quello di Sansepolcro, che addirittura potrebbe essere quello originariamente arrivato a Lucca e che poi, una volta che i lucchesi scoprirono che si era tarlato, potrebbe essere stato venduto a dei monaci aretini.

Sulle possibili tecniche per una datazione sicura del nostro attuale Volto Santo si è acceso il dibattito tra la dottoressa Baldassarri che propenderebbe per effettuare delle analisi scientifiche e chimiche di minutissimi frammenti di legno da asportare dalla scultura ed il professor Zecchini, presente in sala, che invece sostiene la non totale affidabilità di tali studi che lascerebbero comunque un ampio margine di dubbio a fronte di danni sicuri alla nostra preziosa ed amata scultura.

Il numeroso pubblico presente in sala si è rivelato attento e curioso e ha rivolto molte domande alle relatrici. Il professor Raffaello Nardi, presidente dell’Accademia delle scienze, lettere ed arti ha infine ricordato come l’accademia sia in possesso di numerose monete del Volto Santo, faticosamente recuperate negli anni dopo essere state dislocate presso vari istituti e istituzioni anche fuori città e ha auspicato di poter realizzare una nuova esposizione di questo prezioso tesoro, subordinata alla raccolta dei fondi necessari perché la stessa si possa svolgere nella massima sicurezza.