Lucca Medievale nelle immagini di Giovanni Sercambi alla casermetta San Paolino

mercoledì, 22 maggio 2019, 09:35

Storia di Lucca Medioevale commentata e illustrata con le immagini dalle “Croniche” di Giovanni Sercambi è il titolo della mostra in corso alla casermetta San Paolino sulle mura urbane. Alcune delle suggestive illustrazioni originali delle Croniche sono presentate in questa mostra, commentate in italiano ed inglese e contestualizzate storicamente, per far conoscere la storia della città di Lucca in quel periodo storico.

Le Croniche del lucchese Giovanni Sercambi pubblicate nel 1423 vanno oltre alla semplice “cronaca cittadina”, come il titolo potrebbe far comprendere, ma trattano vicende dell'Italia e dell'Europa nelle quali Lucca e le città vicine sono coinvolte. Il testo, corredato da moltissime illustrazioni racconta quel periodo fondamentale della storia che ha segnato il passaggio dai “secoli bui” dell'Alto Medioevo alla rinascita economica e culturale del Basso medioevo.

La mostra, realizzata e allestita alla casermetta San Paolino dall'associazione Dalla Parte dei Piccoli, è aperta nei giorni di giovedì (15-17,30) e dal venerdì alla domenica (10.30-13,00 e 15-17,30) fino a domenica 9 giugno con ingresso gratuito. Info: 344 2825027.