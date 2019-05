Cultura e spettacolo



“Mamma mia, questa tennologia!” commedia comica in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi

sabato, 18 maggio 2019, 17:37

Domenica 19 maggio, alle 21.15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il quinto, imperdibile appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

Domenica 19 MAGGIO 2019 - ore 21:15

Teatro Idelfonso Nieri di Ponte A Moriano

Compagnia La Combriccola

IN PRIMA ASSOLUTA

“Mamma mia, questa tennologia!” commedia comica in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi

Lo spettacolo

Dopo la futuristica “E se fussen di Lucca?”, Marco Nicolosi torna con una nuova commedia ambientata ai giorni nostri. “Duemila sedici, una casa come tante…” così recita l’inizio di questo nuovo lavoro, un ritratto grottesco della società in cui viviamo con tutti i suoi eccessi e le sue contraddizioni: così una famiglia “come tante” viene presa in esame dall’autore, che con leggerezza e ironia non mancherà di regalarci spunti di riflessione, accendendo i riflettori sulle molte problematiche moderne ed in particolare sull’uso sfrenato della tecnologia.

Come gli altri anni, continua il sodalizio Nicolosi/Combriccola, squadra che vince non si cambia, in verità un po’ si cambia, ma siamo sempre noi.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Tonio, capo famiglia / Maurizio Allegrini

Lisena, moglie di Tonio / Roberta Chiocchi

Paolino, figlio / Stefano Cesaretti

Edoardo, figlio / Mauro Ridolfi

Bertina, figlia / Barbara Salvetti

Tosca, figlia / Serena Celli

Rinaldo, vicino di casa / Marco Nicolosi

Gilberto, ragazzino di paese / Matteo Rugani

La voce di Dio / Andrea Fratello

Suggeritore e aiuto regia: Donatella Belluomini

Tecnici audio e luci: Leo Sargenti e Jessica Orsi

Disegno di copertina: Mauro Ridolfi

Regia di MARCO NICOLOSI

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna:

A tutta musica!

Sabato 25 maggio 2019 - ore 21:15

Compagnia VitaminaDance Junior

IN PRIMA ASSOLUTA

“Grasso è bello!” di Fabrizio Magnani

Genere: musical

Autori emergenti

Venerdì 31 maggio 2019 - ore 21:15

Compagnia CircoCinque

IN PRIMA ASSOLUTA

“Interludio per chitarra sola” di Stefano Pardini

Genere: drammatico

….. PROSEGUE

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).