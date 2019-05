Marcello Veneziani presenta il suo nuovo libro a Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 9 maggio 2019, 16:12

I Musei nazionali di Lucca, del Polo Museale della Toscana, aderiscono all’iniziativa della Regione Toscana Amico Museo 2019, che ha come tema filo conduttore "Musei come hub culturali – il futuro della tradizione”, con l’obiettivo di far conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori

giovedì, 9 maggio 2019, 15:25

Una partenza alla grande per il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art che ,dopo una chiusura di diversi mesi, riapre le porte il 10 maggio con una mostra a cura di Maurizio Scudiero, storico di riferimento per il Futurismo e maggior esperto di Depero, e Maurizio Vanni, museologo e...

giovedì, 9 maggio 2019, 15:20

Una maggiore attenzione alla parità di genere, evento più compatto racchiuso in due giornate ed una estensione degli spazi del palco, della zona food ed expo. Queste le principali novità della terza edizione del Wøm Fest che, nelle giornate del 7 e 8 giugno, riunirà numerosi artisti nella cornice di...

giovedì, 9 maggio 2019, 14:57

Stephanie Longo è una storica italo-americana di Scranton, in Pennsylvania, che ha allestito, a inizio maggio, una mostra dedicata a Zefferino Poli, nato nel 1858 e divenuto a inizio Novecento il più grande impresario teatrale al mondo

giovedì, 9 maggio 2019, 12:59

Il Lu.C.C.A.-Lucca Center of Contemporary Art compie 10 anni: si rifà il trucco all'insegna della tecnologia e dell'interattività e il 10 maggio riapre la stagione con "Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario"

giovedì, 9 maggio 2019, 09:40

Ancora alcuni posti disponibili per partecipare all’ultimo laboratorio d’arte per bambini “In mostra! Cucù! Sono uno sgorbio o una sgorbia?”, che si terrà sabato 11 maggio alle ore 16 alla Fondazione Ragghianti, abbinato alla mostra “L’artista bambino. Infanzia e primitivismi nell’arte italiana del primo ’900”, aperta fino al 2 giugno