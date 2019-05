Modigliani, l’artista e l’uomo in uno spettacolo teatrale di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:18

Seconda edizione di JoTTO Fair, venerdì 10 maggio, presso il campus della Scuola IMT nel Complesso di San Francesco. L'evento servirà a presentare i prodotti scientifici, le ricerche, le possibilità di collaborazioni tra il comparto dell'alta formazione universitaria e quello industriale

mercoledì, 8 maggio 2019, 13:10

Si è tenuta nella sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca la conferenza stampa di presentazione del progetto “E’ finito il tempo di violare” sul contrasto alla violenza di genere, realizzato in rete negli istituti scolastici del Polo Fermi Giorgi e Machiavelli Civitali

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:13

Sarà il pianoforte di Mariangela Vacatello, venerdì 10, alle 21 all’Auditorium “L. Boccherini”, il protagonista del nuovo appuntamento con i concerti di Open Piano, la rassegna dedicata al pianoforte che si svolge ogni anno all’interno della stagione Open dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:02

Ottimi risultati per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei di San Leonardo In Treponzio, che si sono distinti alle recenti semifinali nazionali dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" per la provincia di Lucca, tenutesi a Viareggio il 16 marzo

mercoledì, 8 maggio 2019, 09:43

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 7 maggio 2019, 14:34

Un primo decennio, fatto di traguardi e di crescita, che si quantifica in centinaia di nuove composizioni, collaborazioni, nazionali ed internazionali, decine di festival e di incontri. È questo l’oggetto del libro di Renzo Cresti che, dedicato all’attività ininterrotta di Cluster – dal 2009 ad oggi –, unisce prime composizioni,...