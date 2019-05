Cultura e spettacolo



Musica al Caffè, Boccherini guitar quartet in concerto

mercoledì, 1 maggio 2019, 14:19

Il Boccherini Guitar Quartet sarà il prossimo ospite di "Musica al caffè", il ciclo di concerti organizzati dal Caffè delle mura assieme al Circolo Lucca Jazz e Animando. L'appuntamento è per venerdì 3 maggio alle 21:45 nello storico locale in piazzale Vittorio Emanuele.



Il quartetto di chitarre, di recente formazione ma già di grande successo, ha avuti i natali a Lucca, all'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini", ed è considerato tra i più interessanti nell'ambito della "sei corde". Formato da Dario Vannini, Emanuele Pauletta, Fabio De Lorenzo e Giacomo Martinelli, nasce nell'estate del 2016 per sviluppare al massimo le potenzialità del repertorio composto per questa formazione cameristica. I quattro concertisti e didatti sono stati fin da subito protagonisti di numerosi festival e concerti. Tra le collaborazioni si segnalano quelle con le ballerine di flamenco Francesca Stocchi e Anna Sinelshchikova e con l'attore Maurizio Cardillo. Nel loro repertorio inseriscono composizioni di autori moderni e contemporanei come Manuel de Falla, Francis Kleynjans, Federico Moreno Torroba e Joaquín Rodrigo, grandi classici come Luigi Boccherini e George Bizet e altri brani derivanti dalla tradizione spagnola.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.