Nelle scuole del comune di Lucca la "Giornata No Lattosio" grazie ad Aili

martedì, 28 maggio 2019, 10:58

L’Associazione AILI - Associazione italiana Latto-Intolleranti Onlus rappresenta l'associazione di riferimento per la categoria degli intolleranti al lattosio in Italia. AILI nasce a Lucca dall’esperienza personale del presidente con l’obiettivo di aumentare l’informazione e la sensibilizzazione verso questa importante esigenza alimentare, che giovedì 30 maggio (giorno del sesto compleanno dell'Associazione) riguarderà gli utenti del servizio di ristorazione scolastica con la Giornata no lattosio – A tavola con AILI.



L’obiettivo di questo progetto dedicato al servizio di refezione scolastica è quello di minimizzare il più possibile le differenze nei pasti dei “menù speciali” garantendo un pasto completo e sicuro ai bambini intolleranti al lattosio, gratificante anche dal punto di vista del gusto.



La mission dell'Associazione AILI si concretizza in queste parole della presidente, dottoressa Maria Sole Facioni:” Lavoriamo tutti i giorni per migliorare la qualità di vita delle persone latto intolleranti e vedere il sorriso di un bambino che, per la prima volta, può assaporare una merendina senza lattosio uguale ai suoi compagni ripaga di tutto l’impegno che dedichiamo a questa attività.”



Per sensibilizzare i bambini e le bambine che pranzano a scuola su questo argomento, è stato individuato appunto il 30 maggio 2019 per la Giornata no lattosio nelle mense scolastiche, giorno che già prevede un menù con pietanze senza lattosio. E’ stato scelto di somministrare come dessert la prima tortina certificata Lactose & milk free con il Marchio Lfree (il primo marchio di certificazione dedicato ai prodotti senza lattosio, ideato da ELLEFREE Srl startup innovativa in collaborazione con AILI) .



“E’ un vero piacere poter fornire per la prima volta un dolce senza latte e senza lattosio, per tutti uguali, senza rinunciare al gusto e alla sicurezza. Il momento del dessert o della colazione rappresenta per gli intolleranti al lattosio sempre un problema in quanto è difficile reperire fuori dalle mura domestiche un’alternativa gustosa e sicura. Con questa iniziativa vogliamo sottolineare che mangiare senza lattosio non significa rinunciare al “sapore buono” e, soprattutto, che si può mangiare tutti allo stesso modo!”



Inoltre il giorno 30 maggio 2019 alcuni volontari dell'AILI e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale potranno essere presenti in alcune scuole al momento del pranzo a disposizione di alunni ed insegnanti per approfondire l'argomento.