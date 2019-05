Cultura e spettacolo



Noemi sul palco del Lucca Summer Festival, concerto di apertura a Francesco De Gregori

venerdì, 3 maggio 2019, 17:06

Sarà Noemi ad aprire la serata del 30 giugno al Lucca Summer Festival che vedrà protagonista Francesco De Gregori accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

E Noemi ritorna in una veste nuova, con un omaggio alla black music. Un tour estivo pieno di sorprese in cui la cantautrice romana, oltre a riproporre i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, interpreterà le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera.

L’orchestra del tour De Gregori & orchestra greatest hits live, composta da 40 elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (formata da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

BIGLIETTERIA LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA DEL GIGLIO - LUCCA