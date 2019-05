Cultura e spettacolo



Nuovi successi per la cantante lucchese Frances a Livorno e San Giuliano

sabato, 4 maggio 2019, 12:40

La cantante lucchese Francesca Magnelli in arte “Frances” in questi ultimi tre mesi è salita agli onori della ribalta musicale, protagonista in due importanti concorsi canori.

Il primo partecipando a Livorno presso il Teatro dei Salesiani, a fine febbraio scorso, quando per la quarta volta Frances si aggiudica il primo posto nel concorso “Premio Pegaso – Festival Nazionale per Brani Inediti” giunto alla 17.a edizione e dove la giuria le ha consegnato anche il “Premio miglior testo”. Frances era in gara con la canzone “L'ultima luna” che tratta il tema dell’anoressia, della quale ne è autrice.

Il secondo invece lo scorso 28 aprile al Teatro Rossini di Pontasserchio S. Giuliano in occasione della finalissima della XVIesima edizione di “DisCanto - Festival Nazionale della canzone d'autore”. La cantante lucchese ha interpretato la canzone “Nell'angolo dei miei segreti”, scritta in collaborazione con il giovane autore Marco Dianda, con cui ha conquistato il 3o posto nonché si è aggiudicato il “Premio della critica” surclassandosi con un testo struggente ed intenso.

"Adesso si può chiudere il cerchio – ha commentato la cantante Francesca Frances Magnelli - sono tornata sul podio del DisCanto, terza classificata e premio della critica, che reputo il più importante. Grazie Marco Dianda di aver reso possibile questo con il pezzo meraviglioso che mi hai dato e grazie a me che esisto e ti ho reso possibile ispirarti. Adesso mi sto già proiettando nel futuro con nuovi lavori e i più immediati saranno, il libro “Crisalide” e un cd “Io non so cambiare idea”.

Questi ultimi quattro premi si vanno ad aggiungere alla già ricca bacheca della cantautrice lucchese che dal 2004 vede nel suo palmares numerosi successi e tra i più significativi: due premi “Umberto Bindi” a Genova nel 2006 e 2007 per il miglior testo; 1.a classificata al “Fornaci In … canto” nel 2014 e premiata quale miglior testo e premio improvvisazione e nel 2015 e 2016 ha ricevuto il premio miglior testo; in terra labronica al prestigioso concorso nazionale “Pegaso Music Festival Livorno” il suo nome spicca nell’albo d’oro per ben tre volte: nel 2007, 2014 e 2016 nella categoria inediti; due volte 1a classificata al Premio Tirreno ricevendo il premio critica ed il premio miglior presenza scenica; finalista nel 2017 al Noapel Talent Show al Gaming Hall Imperiale a Tirrenia e lo scorso anno vince il premio speciale per la miglior musica al concorso DisCanto - Festival della canzone d'autore 2018 al Teatro Rossini di Pontasserchio, a questa manifestazione canora nazionale aveva già collezionato altri successi come essere stata la vincitrice assoluta nel 2004 e ricevuto il premio di miglior testo nel 2006 e 2013.