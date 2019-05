Cultura e spettacolo



Open Day al Boccherini: concerti, visite guidate e lezione aperte

venerdì, 24 maggio 2019, 12:02

Concerti, lezioni e prove aperte e una visita guidata della biblioteca dell'Istituto alla scoperta dei manoscritti di Luigi Boccherini, Alfredo Catalani e Giacomo Puccini. Sabato 25 maggio, a partire dalle 10 del mattino, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” apre le proprie porte alla città e a tutti coloro vogliano vedere e ascoltare i suoi giovani talenti all’opera in occasione di Open day.

«Il “Boccherini” non è soltanto un conservatorio – sottolinea il direttore, Fabrizio Papi – È soprattutto un grande laboratorio, dove i nostri giovani ogni giorno studiano, si perfezionano, hanno l’opportunità di confrontarsi con altri studenti e grandi artisti. Ecco, durante l’Open day spieghiamo come tutto questo avviene e come chi frequenta il nostro istituto abbia davvero la possibilità di fare un’incredibile esperienza non soltanto formativa, ma anche umana».

Dodici gli eventi della lunga giornata organizzata dal conservatorio cittadino, per il quale ormai è divenuta una piacevole tradizione quella di dedicare un giorno all’anno a chi ne voglia scoprire la storia, le caratteristiche e l’offerta formativa, ascoltando concerti in piazza e in auditorium, o assistendo alle lezioni aperte nelle aule o nella chiesa di S. Giulia. Si parte alle 10, proprio nella piccola chiesa che si affaccia su piazza del Suffragio, con l’esibizione della classe di chitarra di Giampaolo Bandini. Alle 11, lezione apertadella classe di pianoforte di Gabriella Dolfi, nelle aule dell’istituto.

Alle 11:30, in piazza del Suffragio, prima esibizione della giornata, con la classe di percussioni di Fausto Bombardieri. Alle 14:30, sarà invece la volta delle classi di tromba e trombone di Donato De Sena e Antonio Sicoli. Sempre in piazza, alle 17:30 esibizione della Banda degli oboi coordinata da Elena Giannesi, in collaborazione con il Liceo Musicale “A. Passaglia”.

Durante tutto il giorno, sarà un susseguirsi di eventi musicali non solo all’ombra della statua di Luigi Boccherini, ma anche nella chiesa di S. Giulia, dove si terrà la lezione aperta della classe di clarinetto di Remo Pieri (alle 15), e in auditorium: alle 16:30 la prova aperta e l’esecuzione di brani tratti da West Side Story con la classe di canto corale di Sara Matteucci e, alle 18, il concerto del Boccherini Cello Ensemble diretto da Manuel Del Ghingaro, allievo della classe di direzione d'orchestra di GianPaolo Mazzoli.

Tra gli eventi da non perdere, dalle 15 alle 16 la visita guidata alla biblioteca dell’istituto, che racchiude testimonianze di grande valore dei più grandi compositori lucchesi (per prenotazioni: 0583464104) e alle 17:45 la “Fantasia su temi di De André” con l’ensemble della classe di esercitazioni orchestrali di GianPaolo Mazzoli (chiesa di S. Giulia).

Alle 18:45, grande chiusura con l’Orchestra del “Boccherini” e uno dei capolavori di Francis Poulenc: l'Histoire de Babar, le petit éléphant. Per l’occasione, l’orchestra sarà diretta da Lorenzo Biagi, allievo del M° Mazzoli. La voce narrante sarà quella di Francesca Vignocchi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it