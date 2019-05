Cultura e spettacolo



Presentato l'incontro pubblico con Andrea Riccardi per parlare di pace, cambiamento e futuro

venerdì, 3 maggio 2019, 15:31

di barbara ghiselli

“L'Europa è una realtà di pace, che può realizzare una politica di pace nel mondo. Il vero problema è se abbia la capacità di uscire dai limiti che si autoimpone”. Queste parole sono state scritte da Andrea Riccardi nel suo libro “Tutto può cambiare”.

“Le prossime settimane saranno cruciali per il nostro continente – ha esordito alla conferenza stampa, Daniele Bianucci, referente del sindaco per i diritti – e quindi siamo molto contenti di annunciare l'incontro che si terrà a Lucca l'8 maggio, alla vigilia della festa dell'Europa con Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio e già ministro”. Bianucci ha fatto presente che l'incontro si terrà alle 17.30 nella sala Tobino a palazzo Ducale, è organizzato dal comune di Lucca, dalla provincia, con l'adesione di comunità Sant'Egidio, gruppo Lucca@Europa e la libreria Ubik di Lucca. L'iniziativa sarà coordinata dal professor Massimo Cellai e sarà un'occasione di dialogo e di confronto per tutta la cittadinanza.

Lino Paoli della comunità di Sant'Egidio ha ricordato che la comunità, fondata più di cinquant'anni fa, è cresciuta nel tempo ma è rimasta sempre fedele ai temi cristiani, di vicinanza ai poveri, di dialogo con tutti e a favore della pace. “Andrea Riccardi è un testimone attivo ed attento del nostro tempo: nel suo testo scritto in collaborazione con Massimo Naro, - ha sottolineato Paoli - compie una lettura non convenzionale, cui attingere per vivere nella complessità della globalizzazione senza esserne spaesati. Penso che il suo contributo possa spingerci a ragionare, con maggiore efficacia su quale ruolo una città relativamente piccola come la nostra possa svolgere, in stretta connessione con il mondo globalizzato che caratterizza l'attualità, come motore di cambiamento di quelle situazioni in cui la fiducia sembra davvero persa: in mezzo ai giovani cui manca il futuro, vicino ai poveri che disperano di vedere giorni migliori, in mezzo ai conflitti o accanto a chi è colpito dalla malattia”.

Dello stesso parere Cellai che ha spiegato che Lucca@Europa è un gruppo di cittadini che hanno deciso di impegnarsi per dialogare, incontrarsi e capirsi perchè è solo facendo in questo modo che le persone possono comprendersi e assumersi le responsabilità per il bene della società.

“Riccardi è un vero uomo dell'Europa – ha aggiunto Cellai – che ha cercato di costruire sempre ponti e dialoghi tra le persone quindi mi auguro che siano in molti a voler cogliere l'occasione di ascoltarlo il prossimo 8 maggio e di confrontarsi con lui”.

Grande soddisfazione anche da parte di Gina Truglio, titolare della libreria Ubik di Lucca che, dopo aver ricordato che il libro “Tutto può cambiare è scorrevole, piacevole da leggere e dà un messaggio forte di quello che vuol dire “comunità”, ha messo in evidenza la grande disponibilità di Riccardi a venire a Lucca. “Non è sempre scontato che una persona così impegnata come Riccardi – ha affermato Truglio – abbia accettato immediatamente e con entusiasmo di partecipare a questo incontro: già da questo si può avere un'idea di che persona sia”.

Alla conferenza è stato inoltre detto che nel programma per la festa dell'Europa, il comune ha organizzato anche un secondo evento: giovedì 9 maggio alle 17, gli sbandieratori di Sant'Anna si esibiranno al Caffè delle Mura, e, nello stesso luogo seguirà poi il concerto dei giovani dell'associazione Quattro Quarti.