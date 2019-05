Cultura e spettacolo



Puccini Chamber Opera Festival: sabato al Teatro San Girolamo appuntamento con Cluster e l’opera contemporanea in lingua indigena

venerdì, 10 maggio 2019, 15:52

Nuovo appuntamento sabato 11 maggio alle ore 17 con il Puccini Chamber Opera, festival permanente dedicato all’opera contemporanea che porta in scena composizioni nuove e nuovissime di artisti selezionati nel corso del Puccini International Opera Composition Course 2018, organizzato dall’Associazione di musica contemporanea Cluster per conoscere lo “stato dell’arte” della creatività musicale applicata al più italiano e al tempo stesso internazionale dei generi musicali: l’opera lirica. Nell’Anno Internazionale delle Lingue Indigene proclamato dall’UNESCO, il Puccini Chamber Opera Festival – in collaborazione con il Club per l’UNESCO Lucca - dedica una sezione dell’edizione 2019 all’opera contemporanea composta su libretti in lingua indigena, mettendo in scena nel concerto di domani due opere, l’una su testo in lingua messicana - il nāhuatl, lingua originaria della popolazione azteca -, l’altra paraguaina, il guaranì.

Pitentzin,opera da camera per tenore e live electronic su concept e musica di Eduardo Caballero, è stata composta su libretto di Iván Flores, che ha deciso di iniziare la scrittura in lingua spagnola per poi concluderla innāhuatl; live electronic Eduardo Caballero, video scenografia Eduardo Caballero, regia Girolamo Deraco, tenore Josè Mongelos. Lo spettacolo, una prima assoluta, è realizzato in collaborazione con la Segreteria delle Relazioni Estere del Messico.

Ñomongeta,ópera de cámara en dos escenas su musica diDiego Sánchez Haase su libretto di Modesto Escobar Aquino e Pedro Parédez Argüello inguaranì, è la prima nella storia di questa lingua. Lo spettacolo - con live electronic Eduardo Caballero, video scenografia Lorenzo Vignando, regia Girolamo Deraco, tenore Josè Mongelos - sarà al Teatro San Girolamo in anteprima mondiale; la prima assoluta sarà a Roma, poi lo spettacolo sarà rappresentato a Bruxelles e a Parigi, e a settembre ci sarà la prima in Paraguay, ad Asunción. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Paraguay in Roma e con il Centro Cultural de la República del Paraguay el Cabildo.

Il Puccini International Opera Composition Course – realizzato da Cluster in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Franco Zeffirelli, Fondazione Luciano Pavarotti, Fondazione Accademia di Belle Arti di Brera, Fondazione Renata Tebaldi, Teatro del Giglio di Lucca, Club UNESCO di Lucca, EMA Vinci Produzioni discografiche (audio-video), editoriali ed artistiche - è dedicato alla conoscenza e all’approfondimento della scrittura lirica, con particolare riferimento alla grande tradizione dell’opera italiana.

Prezzi concerto 11 maggio 5 euro (intero), 2 euro (ridotto). Biglietti in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18, e un’ora prima di ogni rappresentazione (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@teatrodelgiglio.it).

Il programma dettagliato del Puccini Chamber Opera Festival 2019 è consultabile su www.teatrodelgiglio.it