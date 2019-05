Cultura e spettacolo



Ritorna Bimbi in Festa al Cucciolo di Lucca

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:13

Sabato 25 maggio dalle 15 il nido e materna “Il Cucciolo” di Lucca, in Viale San Concordio 81 a Lucca, apre le porte ai bambini e alle loro famiglie per la terza edizione di “Bimbi in Festa”, per un pomeriggio di divertimento, spettacoli e laboratori per grandi e piccini con ingresso gratuito ed aperto a tutti.



Ospite speciale dell’evento, Oreste Castagna, volto storico della TV dei bambini, che porterà in scena alle ore 16.30 "Magie di carta", uno spettacolo che vede decine di cartoncini colorati protagonisti dei racconti per bambini. Seguirà poi un laboratorio creativo per tutti i bambini e i loro genitori.



Durante il pomeriggio di festa non mancheranno musica, giochi, animazione e spettacoli di magia. A disposizione di tutti verrà offerta una merenda e una sorpresa speciale per i più piccoli. ON-LINE: http://www.scuolebilingue.com/it/lucca/materna/bimbi-festa-2019