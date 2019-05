Cultura e spettacolo



"Schizzi" di Julius Meinl al Lucca Art Fair

giovedì, 16 maggio 2019, 16:10

Il caffè viennese dei poeti Julius Meinl decanta il potere della bellezza a Lucca Art Fair, la kermesse dedicata all'arte moderna e contemporanea che dal 17 al 19 maggio colorerà il Polo Fieristico di Lucca, con mostre, incontri, iniziative culturali e una nuance d'autore... il rosso "passione" della celebre torrefazione austriaca! Presso il bar della manifestazione, tutti gli aspiranti artisti potranno infatti partecipare a Pay with a Poem: chi scrive una poesia o la disegna... riceverà un caffè omaggio durante la mattinata se condividerà sulla pagina Facebook di Julius Meinl un "art -post" in cui liberare il proprio talento!

Dai salotti letterari dell'800 alle opere di arte contemporanea ... l'ispirazione non ha epoca quando si tratta di Julius Meinl, e delle pregiate miscele The Originals: una selezione di pregiati chicchi di caffè sostenibili lavorati in modo artigianale proprio come opere d'arte in tutti i passaggi della filiera, dalla pianta alla tazza, per un'esperienza sensoriale ricercata e intensa.

E per i veri gourmet appassionati anche di arte culinaria... l'appuntamento più esclusivo di Lucca è presso il nuovissimo ristorante L'Imbuto di Lucca, adesso all'interno della limonaia di Palazzo Pfanner, dove lo chef stellato Cristiano Tomei utilizza il gusto unico del caffè Julius Meinl per rendere il suo Menù d'autore una vera poesia!