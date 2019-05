Cultura e spettacolo



Settimo appuntamento della rassegna "Chi è di scena!" al Teatro Nieri di Ponte a Moriano

venerdì, 31 maggio 2019, 11:35

Venerdì 31 maggio, alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il settimo, imperdibile appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il comune di Lucca.

La Compagnia CircoCinque mette in scena in prima assoluta “Interludio per chitarra sola” di Stefano Pardini, menzione d’onore al III Concorso Letterario Teatro Aurelio, con la seguente motivazione: “Per aver saputo affrontare in modo originale ed apparentemente leggero la tragica realtà dell’Olocausto, e la tracciaindelebile rimasta nella memoria dei sopravvissuti”

Lo spettacolo

In vecchio palazzo che si affaccia sulla via principale del Ghetto Ebraico di Ferrara, per uno strano gioco di accadimenti, al limite del surreale, rivive, evocato, il dramma atroce della Shoah, e le inesauribili conseguenze che ha anche su chi quel dramma non ha vissuto direttamente.

L’uso della particolare tecnica “del velario” permette di alternare materiale filmato e performance ‘dal vivo’; i filmati propongono scene della deportazione ma anche disegni dei bimbi internati nei campi di sterminio.

L’interludio è una ‘’ninna nanna’’ popolare che le mamme ebraiche cantavano ai figli mentre li accompagnavano verso la camera a gas con l’illusione di rendere meno spaventoso e doloroso quel momento.

Una di queste madri è stata Ilse Weber.

Ilse Webe, nata a Witkowitz nel 1903, scrisse poesie e fiabe per bambini fin da giovanissima, entrando a far parte del grande mondo intellettuale ceco. Come tutti gli ebrei cechi, era di lingua tedesca. Sposatasi con Willi Weber, Ilse si dedicò poi alla famiglia, pur senza interrompere la sua attività di scrittrice. Nel 1930 aveva già pubblicato tre fortunati libri di fiabe ed era divenuta una valente musicista. Patriota della sua Cecoslovacchia, diede al suo secondo bambino il nome di Tomáš in onore del presidente Masaryk. La Cecoslovacchia degli anni Trenta era un’isola di democrazia e un crogiolo di attività intellettuali, che spiccava nel panorama degli altri Stati dell’Europa orientale, sottoposti a regimi dittatoriali e caratterizzati dal prevalere dell’antisemitismo. Nel 1939, dopo l’occupazione nazista, i Weber decisero di mandare il primo figlio Hanuš in Inghilterra, affidandolo ad un’amica di Ilse, che lo avrebbe lasciato in Svezia presso sua madre. Nel 1942, Ilse con il marito e il piccolo Tomáš furono deportati a Theresienstadt, “il ghetto modello” da cui partivano i trasporti per Auschwitz. Qui Ilse fece l’infermiera nell’ospedale dei bambini, creando per loro e per gli altri prigionieri poesie e canzoni, suonando per loro il liuto e la chitarra. Nel 1944, Willi fu per primo deportato ad Auschwitz. Poco dopo anche Ilse e Tomáš furono inseriti in un “trasporto all’Est”. Sembra che Ilse abbia scelto volontariamente la deportazione per non abbandonare i bambini a lei affidati. E qui, insieme con loro, Ilse e Tomáš furono subito mandati alle camere a gas.

Celebrando Ilse Weber vogliamo celebrare tutte quelle madri che, nel tempo, hanno dovuto accompagnare i propri figli lungo un cammino doloroso e spesso tragico, mascherando lo straziante dolore dietro faticosissimi sorrisi: le Madri dei Desaparecidos, le mamme dei profughi immigrati dei barconi della “disperanza”, ma anche le mamme dell’Ospedale Gaslini, del Mayer o del Bambin Gesù, che, cantando le loro ninne-nanne, accompagnano i figli lungo gli ardui cammini della sofferenza.

A tutte quelle MADRI è dedicato questo spettacolo.

Con Fabio Belletti e Stefano Pardini, Daniele Bertozzi e la partecipazione di Viola Lombardi

Idea scenica e regia filmati: Fabio Belletti

Realizzazione tecnica: Mario Pelanda

Aiuto regia e abbigliamento: Francesca Musetti e Carla Senesi

Consulenza registica e documentazione: Stefano Pardini

Assistenza di scena: Angela Cosignani - Electronic teller: Paolo Alicata

Con la collaborazione di: Alessandro Belli, Laura Chicca, Nicola Marlia

Regia di VIOLA LOMBARDI e DANIELE BERTOZZI

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).