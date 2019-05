Cultura e spettacolo



Sicurezza dei pazienti e qualità dei servizi al primo posto: se n'è parlato al convegno sulla sanità digitale organizzato da IMT e Asl

lunedì, 6 maggio 2019, 16:32

La sicurezza dei pazienti e la qualità dei servizi nella transizione alla sanità digitale. E’ stato questo il tema del convegno organizzato, nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco a Lucca, da IMT ed Azienda USL Toscana nord ovest.

L’evento, a cui ha partecipato anche il direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Lorenzo Roti, ha permesso di mettere a confronto le esperienze portate avanti nella gestione dei sistemi qualità e sicurezza negli ambiti dell’Asl ma anche in altri territori regionali e nazionali.

La tematica è stata infatti trattata da importanti professionisti della sanità ed esperti di tecnologia ed informatica di livello nazionale, che hanno discusso di convergenza delle tecnologie, di cambiamento di attitudini nelle relazioni e nell'uso dei servizi, di telemedicina in base alle esigenze di utenti e operatori, di cybersecurity come processo partecipativo e come elemento validante del servizio sanitario e di molti altri argomenti legati alla sanità digitale.

Dell’introduzione e della moderazione degli interventi si sono occupati Michela Maielli, responsabile degli ospedali dell’ambito di Lucca ed Ennio Bilancini, vice direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Francesco Gabbrielli, direttore del Centro nazionale telemedicina e nuove tecnologie assistenziali, ha approfondito la tematica dei rischi e dei benefici per i pazienti nella transizione alla sanità digitale.

Gabriele Costa, ricercatore della Scuola IMT Alti Studi Lucca ha parlato di un altro argomento molto attuale: l’impatto della cybersecurity sui servizi sanitari.

Si è quindi svolta una prima tavola rotonda sulla sanità digitale, a cui hanno partecipato vari professionisti dell’Asl Toscana nord ovest, della Fondazione Monasterio e della Regione Toscana: il direttore dello Staff della direzione aziendale ASL Alessandro Iala, Maurizio Mangione della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, il direttore della Zona distretto Elba Gianni Donigaglia, la responsabile Privacy dell’Asl Manuela Folena, il responsabile Conservazione legale sempre dell’Asl Riccardo Orsini ed il responsabile del Governo clinico della Regione Toscana Mario Cecchi.

I moderatori della seconda sessione sono poi stati Giuseppina Terranova e Mario D’Amico, del settore della Sicurezza del paziente dell’Azienda sanitaria.

Adriana Degiorgi, direttrice di staff EOC Lugano ha poi parlato di qualità e sicurezza nel programma di digitalizzazione di EOC, mentre Giulio Fornero, direttore Qualità e Risk Management AOU Città della Salute Torino ha fatto il punto su diritto alla sicurezza delle cure e spesa sanitaria appropriata nell’era digitale.

In una seconda tavola rotonda sulla sicurezza dei pazienti sono intervenuti Sara Albolino del Centro GRC Regione Toscana, Centro Collaborativo OMS ed alcuni direttori di dipartimento dell’Asl: la direttrice del dipartimento infermieristico ed ostetrico Chiara Pini, il direttore del dipartimento emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio Ferdinando Cellai, il direttore del dipartimento chirurgico Aurelio Costa, il direttore del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione Emilio Bertolini ed il direttore del dipartimento del farmaco Giuseppe Taurino.

Tommaso Bellandi, direttore della Sicurezza del paziente dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha concluso l’evento, tracciando un quadro sintetico delle questioni emerse e degli sviluppi futuri.