Cultura e spettacolo



Sky Stone & Song: instore di Alvis martedì 28 alle 18

lunedì, 27 maggio 2019, 10:27

Dopo lo 'stop' agli instore, dovuto a ragioni televisive, finalmente arriva a Lucca Alvis, che presenta allo Sky Stone & Songs, domani (martedì 28 maggio) a partire dalle 18, il suo primo album che porta il suo stesso nome.

Il giovane artista arriva direttamente dalla trasmissione 'Amici', dove ha partecipato nella squadra capitanata da Ricky Martin. Al secolo Alvise De Spirt, 23 anni, Alvis è veneziano, sebbene nato a Milano. Per due anni ha studiato in un college inglese e scrive e produce le sue canzoni: proprio questa sua peculiarità riesce a dare un tocco di originalità ai suoi brani che non sono mai uguali uno all'altro. Molteplici le sue influenze: dall'hip hop, al folk, al rock, fino all'emo-punk. Ha pubblicato il suo album di debutto una volta uscito dal popolare talent, dove si è immediatamente fatto notare per i suoi inediti, carichi di colore e di sound. L'album contiene nove brani inediti, interamente prodotti da Daves The Kid, già a lavoro con Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Rkomi, DrefGold e Gué Pequeno.

Alvis è l'artista di 'Amici 2019' più ascoltato su Spotify e con più visualizzazioni su YouTube: il primo inedito 'Mala Noche' conta oltre 1,5 milioni di stream ed è il videoclip di Amici più visto, mentre il secondo brano 'A un paio di passi dal cuore', vanta già 2 milioni di stream.

La curiosità: sotto l'occhio destro ha tatuato 'Wasted', perché – come racconta lui stesso – per una parte della sua vita si sentiva in quel modo: «mi lasciavo andare e non credevo in me stesso», ha spiegato il giovane artista.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it