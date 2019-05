Cultura e spettacolo



Sky Stone & Songs, arriva Alvis: da 'Amici' a Lucca per presentare il suo album

venerdì, 3 maggio 2019, 11:07

Arriva direttamente da 'Amici', la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, dove gareggiava nella squadra capitanata da Ricky Martin: Alvis, lunedì 7 maggio dalle 14:30 è allo Sky Stone & Songs per incontrare i suoi fans e presentare il suo primo album che porta il suo stesso nome.

Alvis – al secolo Alvise De Spirt – ha 23 anni ed è veneziano, sebbene nato a Milano. Per due anni ha studiato in un college inglese e scrive e produce le sue canzoni: proprio questa sua peculiarità riesce a dare un tocco di originalità ai suoi brani che non sono mai uguali uno all'altro. Molteplici le sue influenze: dall'hip hop, al folk, al rock, fino all'emo-punk. Ha pubblicato il suo album di debutto una volta uscito dal popolare talent, dove si è immediatamente fatto notare per i suoi inediti, carichi di colore e di sound. L'album contiene nove brani inediti, interamente prodotti da Daves The Kid, già a lavoro con Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Rkomi, DrefGold e Gué Pequeno.

Alvis è l'artista di 'Amici 2019' più ascoltato su Spotify e con più visualizzazioni su YouTube: il primo inedito 'Mala Noche' conta oltre 1,5 milioni di stream ed è il videoclip di Amici più visto, mentre il secondo brano 'A un paio di passi dal cuore', vanta già 2 milioni di stream.

La curiosità: sotto l'occhio destro ha tatuato 'Wasted', perché – come racconta lui stesso – per una parte della sua vita si sentiva in quel modo: «mi lasciavo andare e non credevo in me stesso», ha spiegato il giovane artista.