Sky Stone & Songs, incontro con Marco Panattoni

venerdì, 24 maggio 2019, 10:57

Marco Panattoni e il suo libro 'Furore e noia, metà e metà' sono i protagonisti del pomeriggio di domani (sabato 25 maggio) allo Sky Stone & Songs. A partire dalle 19, il musicista e artista lucchese, infatti, presenterà in un incontro a ingresso libero il libro nel negozio di piazza Napoleone, parlando del racconto, leggendone brani, mentre Davide Pacini accompagnerà la lettura con le sue elettroniche.

'Furore e noia metà e metà' è la cronistoria in versi degli ultimi dieci anni della mia mia vita, dal travaglio interiore nato in me più o meno il giorno nel quale è stato diagnosticato il cancro a mio padre, fino al cambiamento totale e assoluto del mio quotidiano. Avvenimenti naturali che investono quotidianamente la vita di tutte le persone con effetti più o meno forti, hanno avuto in me un effetto devastante scoprendo un mondo di insicurezze e dubbi su tutto il mio vissuto. Se lo si legge nella sequenza corretta e non a spot, si riesce a sbrogliarne il percorso, a disincastrarne i sassi, a sgrossarne gli eccessi, si riesce a isolare i punti cardine su cui poggia. La sezione Furore e noia è un'analisi profonda del mio io più intimo, è un viaggio nelle mie ossessioni più nascoste, è la dinamica di un disastro, è l'inventario di macerie, è lo sforzo di riedificare, è lacrime, è sangue, è sorpresa, è meraviglia, è dolore, è vita. Con queste poesie credo di essere riuscito a scavare a fondo nella mia coscienza senza trovare risposte, perché a volte le risposte sono già scritte nelle domande.

