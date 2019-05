Cultura e spettacolo



Successo per l'incontro con Andrea Riccardi

giovedì, 9 maggio 2019, 00:01

di eliseo biancalana

Una Sala Tobino di Palazzo Ducale piena per ascoltare Andrea Riccardi. L'ex ministro della cooperazione internazionale e fondatore della Comunità di Sant'Egidio è stato oggi a Lucca per presentare il libro "Tutto può cambiare" (Edizioni San Paolo), alla vigilia della festa dell'Europa (9 maggio).

Tanti i temi affrontati da Riccardi, che ha risposto alle domande di Massimo Cellai. "Come le generazioni future potrebbero affrontare il futuro senza l'Europa?" ha chiesto l'ex ministro parlando del Vecchio Continente. Ma per Riccardi l'europeismo non è solo una questione utilitaristica. "Il gusto dell'Europa è maturato nell'aria della seconda guerra mondiale" ha ricordato. Ha poi riflettuto sul clima sociale odierno. "Siamo nel tempo dell'Io, dello sfilacciamento dei legami comunitari" ha sostenuto. Un clima nel quale troverebbe alimento il populismo. "Il populismo cerca il nemico, lo slogan. Ma il populismo è figlio della paura" ha spiegato.

Parlando dell'immigrazione, è stato ricordato il progetto dei corridoi umanitari della Comunità di Sant'Egidio, che ha consentito l'ingresso legale in Europa di alcuni profughi siriani in fuga dalla guerra. "La guerra è la madre di tutte le povertà" ha affermato. Per la Comunità Sant'Egidio impegno sociale e impegno spirituale vanno di pari passo. "Non c'è contraddizione tra spiritualità e solidarietà" ha detto infatti l'ex ministro parlando della sua visione del cristianesimo. Riccardi ha ammesso che oggi le religioni sono "spesso parte del problema". "Le religioni possono essere la benzina sul fuoco della guerra, ma le religioni possono spegnere i conflitti" ha però sostenuto.

L'incontro è stato organizzato dal comune e dalla provincia di Lucca, con l'adesione della Comunità di Sant'Egidio, del gruppoLucca@Europa e della libreria Ubik.