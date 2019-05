Cultura e spettacolo



Summer, Khea apre la serata con Macklemore e Anastasio

lunedì, 13 maggio 2019, 13:15

Sarà KHEA ad aprire la serata del 9 luglio al Lucca Summer Festival nella data evento con Macklemore e Anastasio. Una serata elettrizzante che nessun appassionato del rap vorrà lasciarsi scappare. A salire per primo sul palco di Piazza Napoleone il giovane talento della trap argentina. KHEA è giunto al successo in meno di un anno e si è imposto come uno dei leader del movimento trap latino in Argentina e America latina. Nel 2018, ha pubblicato il singolo “LOCA” che, a oggi, ha accumulato la strabiliante cifra di oltre 900 milioni di visualizzazioni tra Spotify e YouTube.Soltanto nello scorso anno, KHEA si è esibito in oltre cento show tutti esauriti in alcuni dei luoghi più iconici di Argentina e America latina. Essendo uno dei principali artisti mondiali della trap latina, KHEA ha collaborato con artisti come Bad Bunny, Yung Pinch, Rauw Alejandro, Duki, Cazzu e Seven Kayne. La versatilità di KHEA gli permette non solo di essere un’avanguardia della Latin trap ma anche di fare da apripista a un’intera generazione di musicisti Urban argentini che stanno esportando la loro musica a livello globale.