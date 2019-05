Cultura e spettacolo



Sylvester Zefferino Poli, the king of theatre: dall'America in cerca dei discendenti

giovedì, 9 maggio 2019, 14:57

di aldo grandi

Stephanie Longo è una storica italo-americana di Scranton, in Pennsylvania, che ha allestito, a inizio maggio, una mostra dedicata a Zefferino Poli, nato a Bolognana il 31 dicembre 1858 e divenuto a inizio Novecento il più grande impresario teatrale del pianeta.

Ebbene, Stephanie Longo, insieme ad alcuni collaboratori, ha inaugurato il 3 maggio proprio a Scranton una mostra dedicata alla figura di Sylvester Zefferino Poli, emigrato negli States dove ha dato vita a un vero e proprio impero teatrale edificando e acquistando numerosi teatri in tutta l'America. Nato alle 22 del 31 dicembre 1858, egli era solito dire, scherzando, in inglese “I was a year old, two hours after I was born" (Avevo già un anno dopo due ore dalla nascita). Emigrò negli Stati Uniti nel 1881, a New York City, nel 1885 sposò Rosa Leverone e la coppia ebbe cinque figli. Nel 1916 divenne the world’s largest individual theater owner. Negli ultimi tempi arrivò a possedere 28 teatri dei quali 18 nel Connecticut. Quando si ritirò, all'età di 69 anni, possedeva anche tre hotels, 500 uffici e due cantieri in costruzione.

Impresario teatrale tra i più intelligenti, cercò di portare nei suoi teatri la commedia leggera, originaria della Francia dove era chiamata Vaudeville, ad un livello più alto per andare incontro alle classi medie e popolari.

Stephanie Longo ha contattato la Gazzetta di Lucca per conoscere se esistono ancora, in questa provincia, discendenti di Zefferino Poli e se ci sono, rivolge loro un appello che è quello di contattarla via mail.

Ecco la lettera che abbiamo ricevuto:

Io, insieme a 7 altri professionisti della Città di Scranton (PA) e dintorni facciamo parte di un programma di sviluppo professionale chiamato Leadership Lackawanna. Leadership Lackawanna è una non-profit che è composto di 4 programmi - Tomorrow's Leaders Today, Core, Executive e Welcome Scranton! - noi facciamo parte del programma "Core" che è di 10 mesi e per finire il programma dobbiamo fare un progetto di servizio alla comunità locale (o a Scranton o nella Contea di Lackawanna). Noi siamo stati assegnati ad un progetto per fare una mostra storica nella "Ritz" Teatro a Scranton.

Nel 1907, Sylvester Poli, un immigrante italiano originalmente da Lucca, ha aperto il Poli Teatro a Scranton. Il suo teatro è stato il primo di alta classe nella città - lui mostrava gli atti vaudeville ed anche l'opera, i film, etc. Scranton in quei giorni aveva una storia teatrale profondo ed infatti Wyoming Avenue, dov'è il Poli (ora chiamato Ritz) era conosciuto come la "Great White Way" di Scranton. Sylvester Poli ha fatto davvero molto per la nostra città - ha dato uso del teatro per raccogliere fondi per gli ospedali locali e ha certcato di creare un posto di incontro per i lavoratori della zona, che passacano i loro giorni o nelle miniere di carbone o alle ferrovie. Poli ha venduto tutti i suoi teatri nazionali nel 1927-- ha costruito teatri non solo in Pennsylvania, ma anche a New York, Massachusetts, Connecticut e New Jersey.

L'impatto culturale che aveva era straordinario-- a Scranton lui ha accolto atti tipo Joan Crawford, Harry Houdini, George Burns e Gracie Allen, The Marx Brothers. Al Poli di Scranton è stata creata la frase "If you can play Scranton, you can play anywhere!" ("Se puoi recitare a Scranton, puoi recitare ovunque!") perché i lavoratori della zona si dimostravano un'udienza difficile da piacere! Infatti George Burns mostrava sempre i suoi nuovi atti a Scranton prima di portarli a New York perché, per lui, sapeva subito se un suo nuovo atto era destinato a fallire. Purtroppo questa storia è per la maggior parte dimenticata qui ma il nostro gruppo sta cercando di farlo rinascere perché senza Sylvester Poli il mondo dello spettacolo americano sarebbe davvero diverso!

La mostra è quasi completa e la apriamo al pubblico al 3 maggio al Ritz, 222 Wyoming Avenue, Scranton.

Sono pronta a rispondere a qualsiasi domanda che Lei potrebbe avere. Se ci sono parenti del Signor Poli ancora a Lucca ed i dintorni, sarò molto lieta di parlare con loro e mi potranno scrivere a StephanieALongo@gmail.com.