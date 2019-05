Tornano le visite guidate a Palazzo Ducale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 27 maggio 2019, 11:56

Un salto in Europa anche attraverso la musica. Ha riscosso un grande successo il concerto organizzato ieri (26 maggio) dall’associazione culturale Animando nella chiesa di Santa Maria dei Servi intitolato, appunto, Da Lucca all’Europa

lunedì, 27 maggio 2019, 10:38

Il 24 maggio, al Liceo Artistico Musicale “A.Passaglia”, si è svolto un incontro fra le scuole che hanno attivato il progetto “Competenze di base”, riguardante interventi di recupero in Matematica, Italiano e Lingua straniera. Hanno partecipato quattro Istituti Comprensivi

lunedì, 27 maggio 2019, 10:27

Dopo lo 'stop' agli instore, dovuto a ragioni televisive, finalmente arriva a Lucca Alvis, che presenta allo Sky Stone & Songs, domani (martedì 28 maggio) a partire dalle 18, il suo primo album che porta il suo stesso nome

lunedì, 27 maggio 2019, 10:10

Il convegno di mercoledì 29 maggio (ore 15), all'auditorium del Palazzo delle Esposizione della Fondazione BML (in p.za san Martino) aperto anche al pubblico, vuole approfondire il rapporto tra l'arte urbana e la città, e il ruolo che proprio la Street Art può avere nella riqualificazione delle periferie e di...

lunedì, 27 maggio 2019, 10:06

Il laboratorio teatrale "L'allegra Compagnia"di 50&Più Università di Lucca, diretta dal giovane regista Francesco Tomei quest'anno, dopo "La Palla al piede", si misura con un altro fra i più celebri capolavori di Georges Feydau, noto in Italia anche per una intramontabile trasposizione di Eduardo Scarpetta (L'Albergo del Silenzio)

domenica, 26 maggio 2019, 19:34

Grande è lo sgomento e il vuoto che ha colpito anche tutta la Compagnia Invicta per la scomparsa di Giacomo Paolini, autore, tra l’altro, di tanti testi teatrali in vernacolo lucchese rappresentati nel corso degli ultimi anni dall’Invicta, non soltanto sul territorio provinciale