Un Possenti inedito emerge da un vecchio taccuino

sabato, 25 maggio 2019, 01:52

di daniela nardi

Un Possenti assolutamente inedito è quello che emerge dallo studio svolto da Anita Paolicchi e Biancalucia Paolicchi su un vecchio taccuino del Maestro Possenti.

“Possenti 1953 un taccuino inedito”, ed. ETS, di Anita Paolicchi e Biancalucia Maglione è il volume che è stato presentato oggi pomeriggio presso l’Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti, alla presenza delle autrici, della professoressa Cavani e della professoressa Varetti.

La storia di questo studio è intrigante, così come i risultati. La nonna della Paolicchi ha conservato per decenni un vecchio taccuino ricevuto in dono, da parte di Antonio Possenti, dal marito, che era molto amico del pittore. Intuendone forse anche inconsapevolmente il potenziale, la signora ha custodito il prezioso libretto per anni per poi passarlo alla nipote che lo ha analizzato attentamente insieme a Biancalucia Maglione.

Le due studiose lo hanno mostrato al Maestro, che è rimasto stupito e ha ripercorso con la memoria un periodo della propria carriera, sinora mai investigato dalla critica.

Come sottolineato dalla professoressa Varetti, da questo taccuino emergono schizzi desueti per il mondo figurativo di Possenti, ci sono infatti elementi e temi che poi sono spariti. I disegni sono poco affollati, le figure umane sono rappresentate in modo molto umano e commovente anche se il Possenti disegnatore è già riconoscibile per la vena ironica che fa capolino da queste opere, seppur velata di tristezza. Il sacro è trattato in maniera ironica e dissacrante, il taccuino contiene infatti ad esempio un disegno di un’annunciazione con l’angelo con un cappello talare.

Si sente l’influenza del mondo cinematografico, di quando Possenti realizzava, in tre copie, le copertine, i manifesti per i film in uscita presso il neonato circolo del cinema, che purtroppo però dopo l’uscita delle pellicole venivano buttati. Soltanto Mario Rocchi ne ha conservati diversi e uno di questi manifesti lo hanno le autrici.

Il volume contiene anche l’ultima intervista rilasciata dal Maestro nell’aprile 2016 (è poi deceduto a luglio) e varie foto dell’età giovanile concesse dal suo caro amico il Sig. Ciancaglini.