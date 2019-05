Una lingua universale: il coro polifonico Goccia di Voci alla chiesa di Arliano

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 30 maggio 2019, 12:08

Un pomeriggio dedicato al maestro di Bonn. È Ludwig van Beethoven il protagonista del concerto di domenica (2 giugno) alle 18 nella sala dell’Affresco del complesso di San Micheletto a cura dell’associazione culturale Animando

giovedì, 30 maggio 2019, 10:59

Venerdi 31 maggio alle 18,30, presso la sala dell'Affresco nel complesso di San Micheletto, si terrà un interessante concerto di pianoforte a quattro mani, protagonista il Duo Faccini. "Quattro mani ... due artisti ... un pensiero " è il titolo dato a questo appuntamento promosso da Flam assieme all'associazione Musicalia

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:28

Dieci giorni e un primo obiettivo è quasi raggiunto. Le ‘Cose Nostre’ di Pasquale Sgrò, in prevendita in anteprima sulla piattaforma Bookabook, hanno convinto già un gran numero di lettori e l’obiettivo di mandare alle stampe il primo volume della trilogia dello scrittore calabrese residente in Lucchesia è adesso a...

mercoledì, 29 maggio 2019, 13:59

La ricollocazione della targa commemorativa del compositore lucchese, in via della Dogana 9, di fronte all'Albergo San Martino, è stato il momento più significativo della quinta edizione dell'omaggio a Luigi Boccherini, manifestazione di commemorazione nel giorno dell'anniversario della morte

mercoledì, 29 maggio 2019, 13:09

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, Villa Bottini ospiterà, come ormai di consueto, l’VIII edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all'artigianato d'eccellenza, con oltre 120 selezionati espositori provenienti da tutta Italia

mercoledì, 29 maggio 2019, 10:29

Venerdì 31 maggio, a partire dalle 21:30 tornano gli incontri – a ingresso libero – 'Friday I'm in Love' sulla storia della musica e protagonista sarà la grande musica italiana, con un 'viaggio sonoro' nel mondo di Lucio Battisti