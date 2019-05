Una mostra al Palazzo di Vetro racconta l’evoluzione dell’industria della carta

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 2 maggio 2019, 15:24

Sarà una vera festa l'inaugurazione della mostra "Moneyless - L'alchimista geometrico dell'arte urbana" venerdì 3 maggio alle ore 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca,accompagnata dal dj-set di DJ P. Flex e dalla performance in diretta dello stesso artista che completerà alcune opere

giovedì, 2 maggio 2019, 15:14

Tanti gli appuntamenti straordinari in calendario dal 10 maggio al 2 giugno nei musei e nei luoghi di interesse storico e culturale. Si tratta di un programma molto ricco che contiene mostre, laboratori, attività per famiglie, viste guidate: l'obiettivo è invitare cittadini e turisti a scoprire e riscoprire i musei...

giovedì, 2 maggio 2019, 11:59

Ancora un importante riconoscimento per il Lucca Classica Music Festival che oggi apre i battenti della sua quinta edizione. È di queste ore infatti la notizia che la manifestazione promossa da Associazione Musicale Lucchese e Teatro del Giglio ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo

giovedì, 2 maggio 2019, 11:42

Dalla storia della musica lungo il corso del Danubio alle pagine più importanti della musica d'autore italiana, raccontata da Dori Ghezzi, Sandro Cappelletto e il violoncellista Massimo Polidori, per finire con il primo dei concerti in notturna con il Quartetto Guadagnini e le "dissonanze" di Mozart

giovedì, 2 maggio 2019, 10:33

Ha da poco compiuto cinquant'anni, il 'White Album' dei Beatles e questo importante compleanno viene celebrato con un appuntamento del ciclo di incontri, a ingresso libero, sulla storia della musica, Friday I'm in Love, dedicato al disco e, ovviamente, ai Fab Four, curato dall'esperto Carlo Puddu, in programma venerdì 3...

mercoledì, 1 maggio 2019, 14:19

Il Boccherini Guitar Quartet sarà il prossimo ospite di "Musica al caffè", il ciclo di concerti organizzati dal Caffè delle mura assieme al Circolo Lucca Jazz e Animando. L'appuntamento è per venerdì 3 maggio alle 21:45 nello storico locale in piazzale Vittorio Emanuele