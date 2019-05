Via Francigena Entry Point aderisce a Amico Museo e alla Notte dei Musei

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 13 maggio 2019, 13:36

"Europa vs Antieuropa": è il titolo dell'incontro organizzato domani martedì 14 maggio alle 21, all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), con ingresso libero fino ad esaurimento posti

lunedì, 13 maggio 2019, 13:15

Sarà Khea ad aprire la serata del 9 luglio al Lucca Summer Festival nella data evento con Macklemore e Anastasio. Una serata elettrizzante che nessun appassionato del rap vorrà lasciarsi scappare

lunedì, 13 maggio 2019, 13:13

C'è un po' di Lucca nel mondo grazie a Photolux Festival, la biennale internazionale di fotografia. Proseguono i riconoscimenti e gli attestati di stima per la manifestazione ideata e diretta da Enrico Stefanelli

lunedì, 13 maggio 2019, 12:42

Quattro concerti, tre masterclass, un seminario e una mostra di liuteria. Si apre con un intenso calendario dedicato alla chitarra la settimana dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, dove prosegue a ritmo serrato il Guitar Festival e, con esso, la “Maratona Bach”, il programma tutto dedicato al grande compositore...

lunedì, 13 maggio 2019, 11:43

E' davvero tutto pronto per quello che, ormai da tempo, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Pasqua e Pentecoste e della stagione dell'Orchestra Filarmonica di Lucca. Stiamo parlando, ovviamente, del Mozart Gala, quest'anno in programma per sabato 18 maggio (dalle 21,15) nella Chiesa di San Giovanni

domenica, 12 maggio 2019, 21:29

Mercoledì 15 maggio alle ore 16, presso il Centro Chiavi d'Oro, presentazione della antologia poetica di Maurizio Guccione, Le mie stanze, Nodino 2019. Interventi critici di Luciano Luciani