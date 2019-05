Cultura e spettacolo



Visita alle fortificazioni della Linea Gotica della Brancoleria

martedì, 21 maggio 2019, 08:47

Domenica 26 maggio il Comitato Linea Gotica Brancoli, con il patrocinio del comune di Lucca, organizza la visita pubblica alle fortificazioni della Linea Gotica della Brancoleria.



La partenza avverrà in gruppi organizzati dalla chiesa di San Giusto di Brancoli a partire dalle ore 9:30. Durante la passeggiata lungo il "Monte Pittone" verranno fornite informazioni sulla storia trascorsa in quei luoghi, su bunker, piazzole e trincee che ancora sono conservati lungo un percorso di alto valore storico e paesaggistico. Lungo il percorso saranno presenti rievocatori storici con abbigliamenti civili, uniformi dei reparti alleati e tedeschi che daranno ulteriori dettagli storici e permetteranno di rivivere in maniera ancora più profonda la storia trascorsa in quei luoghi.



Durante la visita guidata saranno rievocate varie scene di vita quotidiana ambientate nel periodo della costruzione delle fortificazioni, permettendo così di partecipare ad una vera "Living history" che farà entrare il pubblico in contatto con questo periodo storico. Al termine del percorso il Comitato organizza un pranzo per tutti i partecipanti nei pressi della "Chiesina del Pittone" a base di prodotti tipici della zona. Si ricorda l'importanza di indossare scarpe e abbigliamento adatto al trekking.



Il giorno della visita alle fortificazioni sarà possibile visitare il "Museo della Memoria di Brancoli", nei pressi della Chiesa di San Giusto di Brancoli, dove sono stati raccolti molti oggetti, documenti, fotografie , uniformi risalenti alla II Guerra Mondiale in particolar modo specifici di questa parte di Linea Gotica. Oer informazioni e prenotazioni: Tel: 339 8854979 – 3381400559 Email: lineagoticabrancoli@gmail.com