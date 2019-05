Cultura e spettacolo : ponte a moriano



"We Will Rock You" va in scena al Teatro Comunale Nieri

domenica, 12 maggio 2019, 10:56

Mercoledì 15 e giovedì 16 maggio alle 21 al Teatro Comunale Nieri di Ponte a Moriano andrà in scena il musical “We will rock you”. Allo spettacolo, organizzato dall’Istituto Comprensivo Lucca 3 di SantAnna, partecipano i ragazzi della scuola media Carlo del Prete di SantAnna e delle scuole primarie Giusti, Don Milani, S.Angelo classi quarte e quinte.

Il musical si inserisce nel Progetto Continuità dell'Istituto Lucca 3, un progetto che vede impegnati studenti e docenti in una rappresentazione che valorizza solisti, coro e l'accompagnamento orchestrale dal vivo.



La parte vocale dei solisti e il coro è stata curata dalla docente Flavia Girolami, per la recitazione si è impegnato l'esperto Fabrizio Magnani, l'accompagnamento al pianoforte è di Michela Spizzichino. Ha collaborato alla realizzazione del musical la docente Giovanna Faucci.



L'orchestra della scuola media di SantAnna è stata preparata dai professori del corso musicale Fabrizio Graceffa, Michelangelo Lazzareschi, Monica Poggiani, Marco Torre, Federica Martinelli, Jacopo Pischedda, Laura De Luca.



Ai balletti hanno partecipato gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie Giusti, Don Milani e S.Angelo guidati dai loro insegnanti.



Si ringrazia della collaborazione l’associazione dei genitori “scuola in movimento 3.0”.



Il progetto è stato finanziato con i fondi dell’unione europea.

Biglietti offerta libera.



Per informazioni e prenotazioni http://scuolainmovimento3.blogspot.it