Wøm Fest 2019: a giugno torna il festival lucchese della musica indipendente

giovedì, 9 maggio 2019, 15:20

di giulia del chiaro

Una maggiore attenzione alla parità di genere, evento più compatto racchiuso in due giornate ed una estensione degli spazi del palco, della zona food ed expo. Queste le principali novità della terza edizione del Wøm Fest che, nelle giornate del 7 e 8 giugno, riunirà numerosi artisti nella cornice di Villa Bottini con headliner “La Rappresentante di Lista” e i “Fast Animals and Slow Kids”.

Fondamentale novità dell’appuntamento musicale, per il 2019, il concept che si cela dietro il festival: schierarsi dalla parte della parità di genere che – come ha spiegato uno degli organizzatori, Davide Martinelli – “spesso notiamo una disparità in alcuni contesti e sui palchi in cui le donne continuano ad essere poco presenti rispetto ad artisti e band maschili”. Scelta apprezzata dall’amministrazione comunale e dall’assessore alle politiche di genere, Ilaria Vietina, presente questa mattina alla conferenza di presentazione della manifestazione: “l’esistenza di una disparità di genere è reale e quotidianamente segnalata da associazioni del territorio – ha ricordato Vientina – e porre la questione come caratteristica del festival è un passo importante che risponde ad osservazioni di questo tipo e permette di lanciare un segnale utile”.

Un Wøm Fest spostato in avanti di un mese rispetto alle scorse edizioni per evitare di accavallare l’evento lucchese con altre manifestazioni simili a livello nazionale. Continuità, invece, per quello che riguarda la location dato che a fare da cornice al festival sarà, anche per la terza edizione, la storica Villa Bottini, con la facciata da poco risistemata, che, con i suoi spazi suggestivi, contribuirà a rendere più piacevole e rilassante l’evento.

Attenzione rivolta, oltre alla proposta musicale, anche verso quegli aspetti che contribuiscono a rendere migliore l’esperienza del pubblico: una zona Food, con proposte culinarie variegate e Street Food di qualità, ed una zona Expo con spazi dedicati al vinile, produzioni artistiche di giovani talenti trasversali, dipinti, fumetti e stampe.

“L’obiettivo – ha spiegato Francesco Sala, dell’associazione culturale Wøm – è rendere l’area del festival un luogo ospitale per accogliere il pubblico, già a partire dalle 18, per un aperitivo accompagnato da musica selezionata da diversi Dj”. E, anche per quello che riguarda il prezzo, gli organizzatori hanno voluto sottolineare come si tratti di un’occasione alla portata del portafoglio dei più giovani con il biglietto giornaliero di 12 euro e quello per entrambe le giornate di 20 euro.

Si comincia venerdì 7 giugno, con una serata dedicata a concerti di voci femminili, con la band “La Rappresentante di Lista”, alle 22, anticipata, alle 20.30, dal progetto musicale rap-fluid “Boyrebecca” e, alle 21, da “Emma Morton and the Graces”.

La seconda serata, sabato 8 giugno, vedrà salire sul palco tre band al maschile: alle 20.30 i “Metropol”, band composta da 4 giovani viareggini che raccontano della loro generazione e della vita di provincia, seguiti, alle 21, dal gruppo indie rock “Esterina” per chiudere con “Fast Animals and Slow Kids” che si esibiranno dopo le 22.

“Lucca ha una storia musicale sostanziosa che, con manifestazioni di questo tipo, va arricchendosi di realtà e generi che si sviluppano fuori dai canali convenzionali – ha detto l’assessore alla cultura, Stefano Ragghianti, ed ha proseguito rivolgendosi ai giovani di Wøm – voi avete detto di aver bisogno di Lucca e di una città che vi accolga e vi conceda spazio, ma anche la città ha bisogno di voi e di eventi come questo per restare un punto di riferimento musicale!”

I biglietti, in vendita sull’innovativo servizio di biglietteria “Do It Yourself”, possono essere acquistati online su www.diyticket.it o nei punti SisalPay.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito www.womfest.it o la pagina facebook dedicata.