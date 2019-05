Cultura e spettacolo



Workshop con Peter Greenaway: special price per i residenti provincia di Lucca

giovedì, 30 maggio 2019, 18:12

Tariffe agevolate per i residenti della provincia di Lucca e in Toscana che vogliono partecipare a Lucca Mortis, il corso di regia e sceneggiatura che si terrà a Lucca dal 24 al 30 giugno e permetterà ai partecipanti di poter passare sei giorni a stretto contatto con il regista Peter Greenaway per seguirlo nelle varie fasi di realizzazione del suo prossimo film.

Lucca Experientia Artis mette a disposizione cinque posti con una formula speciale per coloro che vogliono partecipare esclusivamente al workshop escludendo il vitto, l’alloggio, le attività turistiche e, quindi, i relativi costi.

La proposta “special price” include le attività formative (mattina e pomeriggio) e le attività esterne di tutta la settimana al costo di € 750,00+iva.

Un’opportunità unica per conoscere l’eclettico regista gallese e per seguire la sua nuova sceneggiatura in cui Lucca sarà la grande protagonista, attraverso la sua storia, i suoi luoghi simbolo e i personaggi storici che vi hanno vissuto.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno 2019.

Info: 0583 467380 – info@luccaexperientia.it - www.luccaexperientia.it



Lucca mortis - il workshop con Peter Greenaway

24 - 30 giugno 2019, Lucca

Il workshop dedicato alla regia e alla sceneggiatura, nato dalla collaborazione tra LEA – Lucca Experientia Artis e Lucca Film Festival & Europa Cinema, vede la partecipazione di Peter Greenaway, eclettico regista britannico, famoso per i suoi film caratterizzati dal forte impatto visivo grazie alla maniacale composizione scenica in ogni dettaglio e alla particolare attenzione all’illuminazione.

Sei giorni a stretto contatto con il regista britannico per studiare da vicino le fasi di lavoro che porteranno alla realizzazione del suo prossimo film ambientato a Lucca: da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della città, che egli stesso definisce un vero “set naturale”, ai personaggi modellati su figure realmente vissute e sui protagonisti delle opere pucciniane.

Non solo attività di film-lab, ma anche momenti di convivialità per scoprire l’intima progettazione creativa del genio di Peter Greenaway in una Lucca che fa da musa ispiratrice e set cinematografico denso di fascino e storia.