Cultura e spettacolo



World Music per spirito e corpo: concerto nella chiesa di Arliano

sabato, 25 maggio 2019, 11:40

Un concerto per curiosi, un ascolto che coinvolge spirito e corpo, intelletto e emozioni, gioia e felicità del canto. Il coro Goccia di Voci con il suo repertorio di world musiceseguito a cappella, diretto dal Maestro Lorenzo Sansoni, canta venerdì 31 maggio alle 21 nella Pieve medievale di San Giovanni Battista ad Arliano (Lucca), con ingresso a offerta libera e la possibilità di restare a cena dopo la musica, prenotandosi però al 333.4876105 (Pietro).

Il repertorio world music comprende canti provenienti da varie parti del mondo (Africa, Caraibi, Est Europa etc). Goccia di Voci è un coro polifonico a cappella fondato nel 1996 da Oskar Boldre su territorio svizzero. Negli anni i cori sono diventati tre, in varie parti della Svizzera. Nel 2018 è nato quello di Lucca, diretto da Lorenzo Sansoni, musicista, cantante jazz, compositore, arrangiatore, direttore di coro.

Tutti i brani sono arrangiati da Oskar Boldre e Lorenzo Sansoni con canti che vanno da 3 a 7 voci, di diversa provenienza e stile. Il repertorio è particolarmente divertente stimolante e ricco di ritmo, inclusi brani con tempi dispari ( 5/4, 7/8...).

Il coro è "usato" come una piccola orchestra timbrica: con la voce come strumento si inventano nuovi linguaggi fatti di colori vocali e tanto ritmo, una lingua universale che unisce anziché separare, creando ponti sonori tra le diverse culture musicali che sono un immenso patrimonio dell'umanità.

Info: https://www.facebook.com/Goccia-di-voci-lucca-306415870095509/