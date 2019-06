Cultura e spettacolo



A Lucca arriva "Jazz Italia", la prima Università del Jazz in collaborazione con il Puccini e la sua Lucca

mercoledì, 5 giugno 2019, 16:00

Una novità di assoluto rilievo in campo culturale: a Lucca arriva - dal 22 al 27 luglio prossimo - "Jazz Italia", la prima Università del Jazz in città, in collaborazione con il Puccini e la sua Lucca Festival. Lucca è stata scelta come sede esclusiva in Italia per l'iniziativa che nasce su impulso di Tim Garner (ex membro delle Scots Guards, nonché sassofonista di fama internazionale), Andrea Colombini, presidente e direttore artistico del Festival, e Thea Cole.

Jazz Italia, che vanta sedi in Gran Bretagna e nel nostro Paese e che si presenta come una Fondazione volta alla promozione delle arti (con particolare riferimento alla musica), porterà dunque in città - nella sede della Casa del Boia - i più celebri jazzisti del panorama britannico nelle vesti di docenti per un numero selezionato di 20 alunni per classe (di canto e strumentali).

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere perfezionate sul sito www.jazzitalia.co.uk oppure inviando una mail a timgarner@jazzitalia.co.uk. Lezioni e masterclasses torneranno nuovamente in città, poi, nel corso della terza settimana di ottobre 2019.



"Il nostro Festival - spiega Colombini - si è impegnato direttamente in forza degli stretti rapporti che intercorrono tra noi e la Gran Bretagna, per portare a Lucca un modello didattico di livello superiore, considerati i curricula dei docenti. Si tratta di un'iniziativa privata e, in quanto tale, del tutto auto-finanziata mediante il Puccini e la sua Lucca ed altri sponsor: per l'immediato futuro però, visto il respiro dell'evento ed il numero di richieste che ci sta pervenendo, vorremmo coinvolgere le istituzioni cittadine. Crediamo - conclude - che creare stabilmente iniziative didattiche come questa e di ulteriore natura, specialmente nel periodo di bassa stagione, possa fornire nuovo impulso alla vita culturale lucchese".



Uno dei punti di forza di Jazz Italia è rappresentato dalla caratura dei docenti: l'università raccoglie i migliori jazzisti del Regno Unito, includendo compositori illustri come Nikki Iles, trombettisti del calibro di Chris Batchelor e Mike Iovatt ed il noto pianista Simon Purcell. Per i fiati, invece, scende direttamente in campo il guru del sax Rob Townsend, mentre il versatile Leo Sutherland si occuperà di impartire lezioni di batteria. Gli altri docenti saranno il noto chitarrista Pete Roth e lo stesso Tim Garner, pronto a distribuire consigli ed esperienze con il suo sassofono.

Il 27 luglio, a fine corsi, ecco poi un grande concerto di chiusura insieme alla OsmannGold Swing Band, per celebrare nel miglior modo possibile la fine delle lezioni nell'oratorio di San Giuseppe, al museo della cattedrale.