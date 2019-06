Cultura e spettacolo



Al teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano “Sette personaggi in cerca di uscita” di Elisa Guarascio e Francesco Massagli

venerdì, 21 giugno 2019, 17:56

Sabato 22 giugno, alle 21.15, al teatro comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il dodicesimo, imperdibile appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

Sabato 22 GIUGNO 2019 - ore 21:15

Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano

Compagnia Orario Provvisorio

“Sette personaggi in cerca di uscita” di Elisa Guarascio e Francesco Massagli

dedicato a Pierangelo Puccini

Lo spettacolo

Immaginate.

Immaginate una stanza.

Immaginate che qui si incontrino alcuni famosi personaggi dei film.

E adesso immaginate che non possano più uscire…

Perché sono prigionieri? Come possono ritrovare la libertà?

Tra liti, equivoci, confessioni ed inaspettate affinità i nostri beniamini riacquisteranno quella fiducia in loro stessi che credevano perduta per sempre.

Nel decimo anniversario dalla fondazione, la Compagnia Orario Provvisorio (“OP” come amano definirsi) ritorna alle origini confrontandosi con un testo brillante dal sapore amaro e rendendo un umile omaggio ad alcuni capisaldi della comicità italiana.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Capitano Edward John Smith, dal film “Titanic” / Alessandro Nottoli

Jessica Fletcher, dalla serie tv “Una signora in giallo” / Luciana Lucchesi

Neo, dalla trilogia “Matrix” / Stefano Ricci

Henry Walton Jones Jr detto “Indiana Jones” / Luca Burgalassi

Mary Poppins, dal noto film Disney / Vally Cerri

Anastasia Steele, dalla trilogia “50 sfumature di…” / Eleonora Lamandini

Laura Palmer, dalla serie tv “I segreti di Twin Peaks” / Natascia Berti

Aiuto regia: Elisa Guarascio

Regia di FRANCESCO MASSAGLI

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).