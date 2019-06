Cultura e spettacolo : ponte a moriano



Al teatro Idelfonso Nieri “Libereeee" liberamente ispirato a “Le Troiane” di Euripide

venerdì, 7 giugno 2019, 21:08

Sabato 8 giugno alle 21.15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà l’ottavo, imperdibile appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

Sabato 8 GIUGNO 2019 - ore 21:15

Teatro Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano

Compagnia Le Beffe Teatro

IN PRIMA ASSOLUTA

“LIBEREEEE” liberamente ispirato a “Le Troiane” di Euripide

Lo spettacolo

Nell’anno 1196 a.c. dopo una lunga guerra, la città di Troia cade. Gli uomini troiani sono stati uccisi, mentre le donne devono essere assegnate come schiave ai vincitori.

L’unico dovere di una giornalista è scrivere quello che vede.

(Anna POLITKOVSKAJA)

Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza: ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti; non è difficile. Io l’ho fatto in una Sicilia molto diversa; loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori.

(Franca VIOLA)

Tre verità evidenti e provate dalla storia delle dirette protagoniste, donne che hanno lottato anche a sacrificio della vita per un bene comune, la libertà di scegliere e vivere seguendo un semplice principio del cuore. Anni fa la Compagnia affrontò, per la prima volta, la tragedia greca con Antigone giovane eroina che si ribellò al potere di Creonte, sacrificando la propria vita per non rinnegare la sua idea di giustizia ed equità per la mancata sepoltura del fratello. La storia evolutiva dell’uomo non è altro che un susseguirsi di fatti e accadimenti, con un comune denominatore, vuoi che si parli di amore, guerra, potere, lotte sociali o politiche, come se le nostre vite fossero simili, non tanto nella forma ma nella sostanza si somigliano quando ci mettiamo il cuore, già citato. Questo progetto nasce dal cuore e dall’esigenza di capire, umilmente, il perché della storia delle donne dalla prima civiltà ad oggi, purtroppo funestato dal dramma del femminicidio, sinistra parola per evitare il termine drammatico di strage, più in uso in guerra.

Il teatro non deve mai dare verità ma, al contrario, disseminare dubbi ed interrogativi sulle storie degli uomini e sulla vita, in fondo il teatro è un continuo raccontare come nell’agorà greca, spazio bandito alle donne, che qui lo fanno loro per raccontare le loro rispettose verità, senza filtri, con il cuore e il naturale istinto di protezione della loro vita con la forza della dignità di donne ferite e vinte ma indomite nell’affrontare il loro destino, le Troiane vengono sorteggiate dai vincitori, o denunciare la verità a scapito della vita come la giornalista russa oppure rivendicare la propria scelta di vita e di sognare, di una ragazzina di diciassette anni che sfida tutto e tutti dimostrando un coraggio fuori dai canoni, in un mondo arcaico in una Sicilia lontana nel tempo.

Tutte queste donne hanno una sola consapevolezza, stare insieme e vivere con la dignità del loro ruolo cercando di essere culturalmente e umanamente superiori a chi le vuole sottomesse e deboli, pretendendo il rispetto che si dà alla propria madre, moglie, sorella, figlia, perché ogni donna che cade per la violenza di un uomo è nostra madre, moglie, sorella, figlia e quindi non si deve mai lascarle sole, e non tanto per difenderle, ma per rispettarle, questa è l’unica verità del cuore.

SEVASMOS in greco significa rispetto.

YBQXEHNE in russo significa rispetto.

ASSABENERICA in siciliano significa rispetto.

Con Sara Biondi, Diana Daddoveri, Antonella Lucii, Barbara Pellini, Valentina Rossi, Alessandro Lutri, Irma Orrico, Gabriella Ghilarducci, Lina Velardi

Voci Fuori Campo: Mauro Tommasi, Sandra Tedeschi

Collaborazione e costruzione del mandala: Silvia Pagano

Direzione Luci: Claudio Di Paolo

Assistente: Edoardo Clermont

Drammaturgia: Alessandro Pelligra

Aiuto Regia: Mauro Tommasi

Regia di SALVATORE PAGANO

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna:

Domenica 9 giugno 2019, a partire dalle ore 20:30 si terranno i Saggi dei vari corsi di Teatro organizzati dalla F.I.T.A. Lucca.

Con l’occasione sarà presentata la proposta formativa per l’anno accademico 2019-20.

Venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019 - ore 21

III edizione del Concorso Regionale di Corti Teatrali e Monologhi “Corteggiando a Lucca”

Autori Emergenti

Sabato 22 giugno 2019 - ore 21:15

Compagnia Orario Provvisorio

“Sette personaggi in cerca d’autore” di Francesco Massagli ed Elisa Guarascio

Genere: commedia

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).