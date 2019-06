Al via il 19° Trofeo del Balestrone

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 6 giugno 2019, 14:29

Un percorso didattico ideato da Toni Thorimbert, artista con alle spalle oltre 40 anni di carriera, e sviluppato in un'oasi spirituale come l'ex-convento CONvictUS di via della Zecca in centro storico a Lucca. Non solo quindi attività di photo-lab, ma anche momenti di socializzazione per conoscere il fotografo e la...

giovedì, 6 giugno 2019, 13:11

Grande successo ieri sera per il Gran Gala lirico per la festa dell'Arma dei Carabinieri 2019: gli artisti del Puccini e la sua Lucca Festival hanno allietato la platea per oltre un'ora

giovedì, 6 giugno 2019, 11:54

Si terrà nel pomeriggio di domani (alle 17 in Cappella Guinigi) la cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato agli allievi della Scuola IMT che hanno concluso con successo il loro percorso di studi negli ultimi dodici mesi

giovedì, 6 giugno 2019, 10:46

Ancora jazz e bossanova al Caffè delle Mura. Stavolta a proporci i più grandi successi di questi due generi musicali che dall'America (del nord e del sud) hanno conquistato il mondo sarà il Marco Cattani Quartet. L'appuntamento è per domani, venerdì 7 giugno, alle 22 all'Antico Caffè delle Mura

giovedì, 6 giugno 2019, 09:40

Sarà il prete Mario Visibelli il protagonista del prossimo incontro della serie "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato

mercoledì, 5 giugno 2019, 19:28

Una campagna social all'insegna dello Storytelling per promuovere il Museo della Cattedrale di Lucca. Con questo progetto il team "InstaDuomo" si è aggiudicato la vittoria del FabLab organizzato all'interno del progetto Cult&C, un progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo dal POR Toscana 2014/2020