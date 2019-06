Cultura e spettacolo



Alfredo Catalani, concerto vocale-strumentale nel giorno della nascita

venerdì, 14 giugno 2019, 09:20

A ricordo del giorno della nascita, il Circolo Amici della musica “Alfredo Catalani” organizza il consueto concerto annuale in onore del musicista di cui il Circolo stesso porta il nome. L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno (ore 21.15) a Villa Bottini (g. c.). Si tratta di un concerto vocale – strumentale etichettato come “Alfredo Catalani, musicista lucchese”; è ad ingresso gratuito su prenotazione telefonica (347 9951581). Protagonisti della serata, il soprano Sabrina Cortese, il tenore Pasquale Scircoli, Laura Pasqualetti al pianoforte e Loredana Bruno nelle vesti di anchorwoman. Tutti gli interpreti, provengono dai circuiti lirici internazionali. Il programma musicale è concepito su un percorso storico – cronologico che, iniziando con il tardo Settecento di Mozart, conduce fino al Novecento di Wolf-Ferrari, Stravinsky e Ginastera passando dal repertorio Ottocentesco di Bellini e Donizetti, senza dimenticare la renaissance Bach – Busoni, come brano esemplificativo e pietra miliare della sequenza storico musicale in apertura di concerto. La successione dei brani, con le progressive differenze armoniche e melodiche, ha come scopo il dimostrare quanto anche autori lucchesi quali Catalani e Puccini abbiano assunto i loro personali stili evolutivi alimentati da elementi compositivi precedenti. Le arie cantate saranno alternate a quelle per pianoforte solo; tra questi ultimi, di particolare rarità e bellezza la Danza de la moza donosa, di Alberto Ginastera.