Cultura e spettacolo



"Amore fra normalità e patologia": seminario a Lucca

venerdì, 14 giugno 2019, 12:20

Domani (sabato 15 giugno), presso la Sala Accademia della Provincia di Lucca, si terrà il seminario "L'Amore tra normalità e patologia" che coinvolgerà psichiatri, psicologi, chirurghi plastici e avvocati per raccontare il sentimento amoroso nelle sue implicazioni naturali fino alle derive patologiche".



"Il seminario - spiega il Prof. Armando Piccinni, presidente della Fondazione BRF Onlus - sarà un modo per riflettere attraverso delle figure fra di loro complementari su un fenomeno che interessa tutti quanti. Affronteremo il tema da diversi punti di vista per restituire un quadro completo di ciò che biologicamente e psicologicamente accade, non trascurando anche le derive che dal sentimento amoroso possono nascere".



Il convegno, gratuito e aperto a tutti, riconoscerà 7 crediti ECM per i professionisti medici interessati.



"Non ci sono dubbi che l'innamoramento sia un forma transitoria di follia" commenta la Prof.ssa Donatella Marazziti, responsabile ricerche della Fondazione BRF Onlus, e autrice di numerosi libri sull'argomento, fra i quali "La natura dell'amore" (Rizzoli).



"Durante la giornata di sabato - continua Marazziti - analizzeremo in modo completo cosa ci succede quando siamo innamorati. In questi momenti infatti siamo costantemente su di giri, spesso euforici. A volte alterniamo momenti di gioia ad altri di sconforto estremo se il partner ci tiene sulla corda. Il pensiero è costantemente rivolto all'altro che trasfiguriamo come l'essere più straordinario che esista sulla faccia della terra. Perdiamo interesse nelle attività quotidiane che ci sembrano tutte inutili e banali, dato che il nostro unico interesse è stare con l'altro, e come e dove rivederlo. A parte l'esperienza di noi tutti, anche la scienza da alcuni decenni ha ampiamente suffragato quella che è un' esperienza universale".



Un'esperienza che toccherà - grazie ai diversi professionisti coinvolti - numerosi campi. Parteciperanno infatti al convegno, oltre al Prof. Armando Piccinni e alla Prof.ssa Donatella Marazziti, anche il giornalista milanese Paolo Magnocco, lo psicologo di fama nazionale Salvo Noè, lo psicologo fiorentino Andrea Pozza, il prof. Mauro Mauri dell'Università di Pisa, il chirurgo plastico Gianmatteo Cecchini e l'avvocato Gianna Borghesi.