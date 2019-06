Attesa per l'arrivo di Peter Greenaway a Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 18 giugno 2019, 11:32

Di legalità, crisi aziendali e imprenditorialità si parlerà giovedì 20 giugno a partire dalle 9:00 nella Chiesa di San Francesco (Piazza San Francesco, 19)in occasione del convegno "Legalità economica e crisi aziendale

martedì, 18 giugno 2019, 10:43

Si chiama 'Twerking Queen' ed è l'album d'esordio come cantante di Elettra Lamborghini, reduce dal successo come giudice del talent 'The Voice of Italy' e che sarà allo Sky Stone and Songs giovedi 20 giugno, dalle 14:30, per presentare questo nuovo disco e incontrare i suoi fans

lunedì, 17 giugno 2019, 17:14

Al via la seconda fase del restauro per le due colonne del teatro di Elisa prelevate lo scorso dicembre da Palazzo Ducale per essere destinate al recupero e all'esposizione al pubblico, grazie al Banco BPM di Lucca e al Rotary Lucca

lunedì, 17 giugno 2019, 11:05

Promuovere la collaborazione tra discipline diverse, il lavoro di squadra e la condivisione di idee: ingredienti fondamentali per lo sviluppo di ricerca di frontiera. È questo lo scopo di "Complexity 72h"

lunedì, 17 giugno 2019, 08:48

Luoghi, documenti, storie di fatti e personaggi lucchesi e toscani che, con la loro geniale inventiva ed intraprendenza, unite ad un sano coraggio, hanno lasciato un segno profondo nella storia. Questo il tour che Turislucca propone - il 21 giugno alle ore 16.30 - sulle orme della genialità di Leonardo,...

domenica, 16 giugno 2019, 20:14

Il Puccini e la sua Lucca Festival citato sul New York Times come principale attrazione dedicata al MaestroLa prestigiosa testata suggerisce i concerti serali in San Giovanni inserendo il link del sito della manifestazione