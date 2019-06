Cultura e spettacolo



Campagna per salvare la biblioteca di Tobino: già raccolti oltre 6 mila euro

lunedì, 3 giugno 2019, 09:15

Metà dell’obiettivo è raggiunto. Sono oltre 6mila gli euro già raccolti nella campagna di crowdfunding della Fondazione Tobino sulla piattaforma Eppela per salvare i preziosi volumi della biblioteca dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, la struttura resa nota dalla penna e dal lavoro di Mario Tobino.



Una campagna che ha provocato una mobilitazione a livello nazionale tanto da raggiungere in pochi giorni la considerevole cifra, su un target complessivo di 14mila euro. Con questo finanziamento ‘dal basso’ la Fondazione Tobino vuole raccogliere e recuperare i volumi, a rischio deterioramento, della biblioteca dedicata al dottor Giovanni Battista Giordano, composta da 4mila libri e 261 riviste, tutti dedicati alla psichiatria e alla medicina in genere. Un patrimonio di inestimabile valore, testimone della cultura medica dal Settecento a Novecento, che è necessario restituire alla comunità e al territorio.



Dopo alcune infiltrazioni di acqua dal tetto, infatti, che hanno causato l'instabilità del solaio della biblioteca e provocato danni alle raccolte di libri, tutto il materiale bibliografico è stato spostato in un deposito temporaneo che, a seguito del furto delle canale di rame, si è rivelato anch’esso inadeguato. Molti degli scatoloni che contenevano i preziosi testi sono stati bagnati e il contenuto si è deteriorato. I libri sono ora in un luogo asciutto all’interno di cartoni accatastati su pallet in legno ma sono comunque sottoposti a processi di degrado provocati da fattori ambientali e sono soggetti ad un deperimento lento ma continuo, con la possibilità di attacco di muffe ed altri microorganismi.



I fondi raccolti alla Fondazione Mario Tobino serviranno, a sanificare i libri e le riviste. Tutto il materiale dovrà essere trasferito dalla sede della Fondazione Mario Tobino a un centro specializzato a Roma dove i documenti subiranno un trattamento di asciugatura, saranno sottoposti a disinfezione, a lavaggi con aria per l'eliminazione dei residui di gas e a spolveratura e di nuovo trasferiti a Maggiano e pronti per una nuova catalogazione e fruizione.



L’obiettivo da raggiungere, nei 40 giorni di campagna, è di 14mila euro.



Per informazioni e per contribuire alla raccolta https://www.eppela.com/it/projects/21931-libri-sott-acqua