Concerto corale nella chiesa di Santa Maria Corteorlandini

venerdì, 7 giugno 2019, 13:13

Archiviata una bellissima quinta edizione, gli organizzatori del Lucca Classica Music Festival tracciano un bilancio di questo primo lustro di vita del Festival e lavorano al programma per il 2020

venerdì, 7 giugno 2019, 11:21

Nuove opportunità per le piccole e medie imprese offerte dalla cooperazione internazionale allo sviluppo. Se ne parlerà, la mattina del 12 giugno, al Polo Tecnologico Lucchese nel corso di un evento volto ad illustrare i temi legati al ruolo del settore imprenditoriale nell’affermazione di uno sviluppo sostenibile nei Paesi a...

venerdì, 7 giugno 2019, 08:25

Arte, buon vino, buon cibo, musica ed emozioni: un successo la presentazione lucchese del primo romanzo di Simonetta Giurlani Pardini “la Pianista”

giovedì, 6 giugno 2019, 19:09

Dopo il felice esordio di "Muse tardive" nel 2016, la voce di Giovanna Salvetti torna a farsi riconoscere nella nuova raccolta "Parole al sole", edito da Maria Pacini Fazzi, con prefazione di Alessandro Tommasi

giovedì, 6 giugno 2019, 14:29

Un percorso didattico ideato da Toni Thorimbert, artista con alle spalle oltre 40 anni di carriera, e sviluppato in un'oasi spirituale come l'ex-convento CONvictUS di via della Zecca in centro storico a Lucca. Non solo quindi attività di photo-lab, ma anche momenti di socializzazione per conoscere il fotografo e la...

giovedì, 6 giugno 2019, 13:11

Grande successo ieri sera per il Gran Gala lirico per la festa dell'Arma dei Carabinieri 2019: gli artisti del Puccini e la sua Lucca Festival hanno allietato la platea per oltre un'ora